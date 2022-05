रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अपराधधानी बनती जा रही है. हत्या के मामले रायपुर में बढ़ गए हैं. रायपुर के मंदिर हसौद में बीते दिनों एक ग्रामीण की हत्या हो गई थी. पुलिस ने इस केस में आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में मृतक की भाभी और उसका प्रेमी (Murder in Raipur for love and sex) शामिल है. पुलिस का दावा है कि अवैध संबंध में यह हत्या हुई है.

अवैध संबंध की वजह से हत्या: रायपुर पुलिस ने खुलासा किया है कि मृतक दिनेश ठाकुर की भाभी का गजानंद बैस उर्फ दरोगा सिंह के साथ अवैध संबंध था इस बात की भनक दिनेश ठाकुर को लग गई थी. जिसकी वजह से उसकी भाभी और गजनांद बैस से दिनेश की बहस भी हुई थी. अवैध संबंध का राज खुल जाने के बाद महिला ने अपने प्रेमी गजानंद बैस के साथ मिलकर दिनेश ठाकुर की (dinesh thakur murdered due to illicit relationship ) हत्या कर दी.





कब हुआ दिनेश का मर्डर ?: 12 मई की सुबह मंदिर हसौद थाना के पिपरहट्टा गांव में दिनेश ठाकुर की लाश मिली थी. मृतक के सिर पर चोट के निशान थे. दिनेश ठाकुर के भाई राजेश ठाकुर ने पुलिस में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी. रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर साइबर टीम भी जांच में जुट गई थी.

मुखबिर की सूचना पर खुला हत्या का राज: रायपुर पुलिस लगातार जांच कर रही थी. इसी बीच मुखबिर ने रायपुर पुलिस को सूचना दी कि घटना वाली रात गजानंद बैस मृतक के घर के पास देखा गया था. पुलिस ने गजानंद बैस को गिरफ्तार किया और उससे कड़ाई से पूछताछ की. उसके बाद आरोपी ने दिनेश ठाकुर की भाभी से अवैध संबंध की बात बताई. पुलिस ने दिनेश ठाकुर की भाभी को भी हिरासत में लिया दोनों ने बताया कि पत्थर से कुचलकर दिनेश ठाकुर की हत्या को अंजाम दिया गया.

दोनों आरोपियों ने हत्या की बात कबूली: पुलिस पूछताछ में गजानंद बैस और महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. दोनों आरोपियों ने बताया कि उनके बीच अवैध संबंध की बात का पता दिनेश ठाकुर को चल गया था. इसलिए उन्होंने उसे रास्ते से हटा दिया.





दोनों आरोपियों की उम्र 40 साल के पार: रायपुर ग्रामीण एएसपी कीर्तन राठौर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि "मृतक की हत्या उसकी भाभी कल्याणी ठाकुर और उसके प्रेमी गजानंद बैस ने मिलकर की है. दोनों के बीच अवैध सम्बंध था. जिसकी भनक मृतक को हो गई थी. इसी के तहत आरोपियों ने हत्या की है. हत्या में उपयोग किये गए पत्थर भी आरोपियों की निशानदेही पर जब्त कर लिए गए हैं. पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों की उम्र 40 साल से अधिक है