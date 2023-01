रायपुर : केंद्र सरकार प्रवासी भारतीयों के लिए बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराती है. छत्तीसगढ़ में प्रवासी भारतीयों को लेकर फिलहाल ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं हैं. लेकिन इस दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है. देश के अन्य बड़े राज्य जहां से बड़ी संख्या में लोग विदेश जाते हैं जिनमें पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र राज्यों में NRI के लिए अलग से विभाग मौजूद हैं. जिनमें उनसे जुड़े मामलों को हल किया जाता है. इसके साथ ही NRI वेलफेयर, एनआरआई सेल जैसे डिपार्टमेंट प्रवासी भारतीयों के लिए काम कर रहे हैं. हालांकि छत्तीसगढ़ में नया राज्य होने की वजह से इस तरह की व्यवस्था नहीं है. लेकिन पिछले तीन-चार सालों से राज्य सरकार विदेशों में रहने वाले छत्तीसगढ़ के लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रही है.छत्तीसगढ़ के राज्य के विकास के लिए लगातार सम्पर्क में Facilities in Chhattisgarh for NRI है.



प्रवासी भारतीयों के सम्पर्क में राज्य सरकार : छत्तीसगढ़ सरकार विदेशों में रहने वाले छत्तीसगढ़िया लोगों से लगातार संपर्क में है. इसके साथ ही नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के माध्यम से विदेश में रहने वाले लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel), संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत (Culture Minister Amarjeet Bhagat) समेत छत्तीसगढ़ शासन के उच्च अधिकारी भी लगातार प्रवासियों से वार्तालाप करके प्रदेश की बेहतरी के लिए बात करते हैं.





छत्तीसगढ़ के कितने लोग विदेश में निवासरत : वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 10000 निवासी विदेशों में निवासरत हैं. वह अलग-अलग देशों में रह रहे हैं .छत्तीसगढ़ सरकार भी उनसे जुड़ने का प्रयास कर रही,ताकि राज्य के विकास के लिए प्रवासी भारतीयों की मदद ली जा सके. नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा के कार्यकारी अध्यक्ष गणेश ने प्रवासी भारतीय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि " भारत सरकार के बहुत सारे काम हैं. जिन्होंने NRI कमेटी के लिए किया है, इस बार का 17वां अधिवेशन इंदौर में मनाया जा रहा है.इस आयोजन में हजारों की संख्या में NRI कार्यक्रम में भाग लेते हैं और यह हमारे देश के लिए भी महत्वपूर्ण कन्वेंशन होता है.''How many people of Chhattisgarh are living abroad



कई राज्यों में एनआरआई के लिए विशेष सेल का गठन :गणेश के मुताबिक '' हमारे देश के कई ऐसे राज्य हैं जिनमें पंजाब, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक वहां की सरकार NRI के लिए बहुत सारे काम कर रही है. अलग से वहां सरकार ने NRI डिपार्टमेंट बनाया (NRI Department of India) है. जहां वेलफेयर और एनआरआई के हित से जुड़े काम किए जाते हैं.इससे राज्य को बहुत फायदा होता है. किसी भी राज्य के इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट में NRI कम्युनिटी का भी योगदान रहता है.''



नाचा के कार्यकारी अध्यक्ष गणेश के मुताबिक ''अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ हमारा नया राज्य है और 22 साल का हो चुका है. नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन यह छत्तीसगढ़ का NRI संगठन है. इसके माध्यम से आज छत्तीसगढ़ के एनआरआई छत्तीसगढ़ के राज्य और छत्तीसगढ़ के हेरिटेज छत्तीसगढ़ के कल्चर को इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट कर रहे हैं. प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री और अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं. छत्तीसगढ़ सरकार एनआरआई को लेकर इनीशिएटिव काम कर रही है.छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण में अप्रवासी भारतीय अवार्ड 2012 से बंद हो गया था, उसे छत्तीसगढ़ सरकार ने फिर से शुरू किया. हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार NRI की दिशा में और आगे काम करें .ज्यादा से ज्यादा एन आर आई को इंवॉल्व करें ताकि नाचा और छतीसगढ़ सरकार मिलकर राज्यहित के लिए काम कर सके."