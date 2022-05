रायपुर: रायपुर में एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच मामूली विवाद हुआ था. जिसके बाद सिरफिरे आशिक ने चाकू से प्रेमिका की गला रेत कर हत्या कर (Girlfriend murdered by slitting her throat in Raipur) दी. इसके बाद आरोपी कार छोड़कर मौके से फरार हो गया. मृतका का शव कार में ही था.

स्थानीय लोगों की सूचना पर अभनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. वारदात के कुछ ही घंटे बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.



ये है पूरा मामला: दरअसल, पूरा मामला अभनपुर थाना क्षेत्र का है. रात करीब 3 बजे यश साहू अपनी प्रेमिका सुमन साहू के साथ कहीं से लौट रहा था. इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया. इसके बाद यश ने थानौद गांव के पास कार रोककर धारदार चाकू से अपनी प्रेमिका का गला रेत दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया. हालांकि जांच के दौरान साइबर सेल और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि मृतका अभनपुर सीआईटी कॉलेज में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी. आरोपी का पिछले 4 वर्षों से मृतका से प्रेम संबंध था.

यह भी पढ़ें: धमतरी में डबल मर्डर से सनसनी, दोस्तों ने दिया दगा !

आरोपी गिरफ्तार: इस मामले में अभनपुर थाना प्रभारी वेदवती दरियो ने बताया कि हत्या प्रेम प्रसंग के कारण हुई है. दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. इसके बाद आरोपी ने चाकू से युवती की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पूछताछ जारी है.

चार माह में 19 हत्या के मामले: बता दें कि रायपुर में हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. पिछले चार माह में जिले में 19 हत्या हुई है. कई मामलों के आरोपी अब भी फरार हैं. जिनकी तलाश पुलिस कर रही है. हालांकि इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.