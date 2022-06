कांकेर जिले के नरहरपुर के बादल गांव में मुख्यमंत्री के भेंटवार्ता कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री साहब " बेचारा के कोई गलती नही" कहने वाली महिला का आखिरकार 72 घंटे बाद त्वरित निराकरण किया (Complaint to CM Bhupesh and problem solved) गया.

सीएम भूपेश से की शिकायत और हो गया समस्या का निदान पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारतीय मौसम विभाग, पुणे के क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विस सेंटर(Climate Research and Service Center in Pune) ने छत्तीसगढ़ के मानसून को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है. इस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक मानसून के 30 सालों के आंकड़ों पर आधारित है.

आखिर क्यों सरगुजा में कम बरस रहे हैं बदरा? पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बस्तर संभाग में अब बैंक से कर्ज लेकर किसानी करने का चलन बढ़ता जा रहा (Growing trend of farming by taking loan in Bastar) है. इस साल कर्ज लेकर खेती-बाड़ी करने वाले किसानों की संख्या बस्तर जिले में सबसे ज्यादा है. बस्तर के किसान अबतक 54 करोड़ से ज्यादा कर्ज ले चुके हैं.

बस्तर में कर्ज लेकर खेती करने का बढ़ा चलन पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

हरियाणा के कांग्रेस विधायकों की रायपुर में तीन बार मतदान की मॉकड्रिल (Haryana Rajya Sabha Elections 2022) कराई गई. अब आज शाम पांच बजे सीएम भूपेश बघेल चंडीगढ़ के लिए (Haryana Congress observer Bhupesh Baghel) रवाना होंगे. सीएम बघेल के साथ हरियाणा के कांग्रेस विधायक भी चंडीगढ़ (Bhupesh Baghel Chandigarh visit ) जा सकते हैं.

सीएम भूपेश चंडीगढ़ होंगे रवाना, हरियाणा के कांग्रेस विधायकों की भी घर वापसी संभव ! पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जिला मुख्यालय बलरामपुर स्थित शुभम पेट्रोल पंप में गुरुवार सुबह 11 बजे के करीब एक बाइक में पेट्रोल भरने के दौरान अचानक आग लग (Bike Caught Fire While Filling Petrol in balrampur) गई. जिससे मौके पर हड़कंप मच गया.

पंप में पेट्रोल डलवाते ही आग की लपटों में घिर गई बाइक पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कोटा से लापता हुई कोचिंग छात्रा की हत्या (Chattisgarh Girl Murdered In Kota) के मामले में पुलिस ने आरोपी को गुजरात की राजधानी गांधीनगर से दबोचा है. उसे एसओजी की मदद से हिरासत में ले कोटा लाया जा रहा है.

Coaching Girl Murder In Kota: कोटा पुलिस के हत्थे चढ़ा संदिग्ध किशन पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

यदुनंदन नगर की रहने वाली नाबालिग लड़की की राजस्थान कोटा के जंगल में शव मिला है. परिजनों ने लड़की की हत्या की आशंका जताई है. बताया जा रहा है कि डेढ़ माह पहले ही नाबालिग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम तैयारी के लिए कोटा गई थी और दो दिन से लापता थी.

छत्तीसगढ़ की नाबालिग छात्रा का कोटा में मिला शव, जानिए किस पर है शक? पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

धमतरी जिले में नौकरी लगाने के नाम पर छह बेरोजगार युवाओं से सात लाख की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया (Dhamtari cheating case) है. मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को 420 के तहत जेल भेजा है.

धमतरी में बेरोजगारों को चूना लगाने वाला गिरफ्तार पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट-मुलाकात कार्यक्रम (CM Bhupesh Baghel meeting program) भानुप्रतापपुर विकासखण्ड के ग्राम डोंगरकट्टा वासियों के लिए वरदान साबित हुआ है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक ग्रामीणों की शिकायत पहुंचने के 48 घंटों के भीतर ग्रामीणों को 25 वर्ष पहले ईओडब्लू द्वारा जब्त किया गया उनका राजस्व रिकॉर्ड वापस मिल गया.

भूपेश है तो मुमकिन है, 25 साल का इंतजार 48 घंटे में पूरा पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कोरोना का प्रभाव कम होते ही वापस से सब पटरी पर लौट रहा है. इसी के तहत अब हवाई यात्रियों की आवाजाही में जबरदस्त बढ़ोतरी होने लगी है. पिछले वर्ष मई की तुलना में इस वर्ष मई में रायपुर विमानतल (Swami Vivekananda Airport Raipur) से आने-जाने वाले हवाई यात्रियों की संख्या में सात गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई.

कोरोना घटते ही बढ़ी हवाई यात्रियों की संख्या, साथ में बढ़ी चिंता पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें