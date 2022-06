कोटा/बिलासपुर: कोटा से लापता हुई कोचिंग छात्रा की हत्या (Chattisgarh Girl Murdered In Kota) के मामले में पुलिस ने आरोपी को गुजरात की राजधानी गांधीनगर से दबोचा है. उसे एसओजी की मदद से हिरासत में ले कोटा लाया जा रहा है. आरोपी का नाम किशन ठाकोर है. अब तक की जानकारी में सामने आया है कि छत्तीसगढ़ से कोटा मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने आई नाबालिग का लड़के से संपर्क सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए हुआ था. ऑनलाइन दोस्त से ऑफलाइन मिलने की ख्वाहिश के साथ लड़का कोटा आया था.

कोटा पुलिस के हत्थे चढ़ा संदिग्ध किशन

मौत की वजह का खुलासा नहीं: पुलिस के मुताबिक युवक नाबालिग को जवाहर सागर डैम एरिया में चंबल नदी के नजदीक लेकर गया. यहीं से बाद में लड़की की सिर कुचली लाश बरामद की गई. परिस्थितिजनक सबूतों के आधार पर शक लड़के पर गया. कोटा शहर एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि नाबालिग की कॉल डिटेल के अनुसार गुजरात निवासी किशन के नंबर पर शक हुआ था. जिसके बाद गुजरात एसओजी के एसपी को इस संबंध में सूचना दी गई थी. उन्होंने ही युवक किशन को बुधवार देर रात पकड़ लिया. जिसके बाद कोटा की पुलिस टीम वहां पर पहुंची है और लड़के को हिरासत में लेकर आ रही है.फिलहाल पुलिस को हत्या की वजह नहीं पता चल पाई है. इसे लेकर कोई खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक को कोटा लाया जा रहा है इसके बाद ही पूरे प्रकरण को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

पढ़ें-Murder Case in Kota: छत्तीसगढ़ की छात्रा का कोटा में मर्डर, गुजरात के लड़के पर संदेह

और साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ी कार्रवाई: एसपी शेखावत ने बताया कि 17 साल की नाबालिग 2 दिनों से लापता थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हॉस्टल संचालक धमेंद्र ने जवाहर नगर थाने में दर्ज करवाई थी. जिसके बाद से पुलिस नाबालिग की तलाश कर रही थी. किशोरी का शव जवाहर सागर और बोराबास के जंगलों में मिलने की (body of a girl student missing for two days was found). सूचना पर पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे. एसपी के मुताबिक तलाश के दौरान ही महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले थे, जिसके तहत लड़की की अंतिम लोकेशन जवाहर सागर डैम के आसपास थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए दो पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस के टीमों ने मौका स्थल पर जांच की. काफी मशक्कत के बाद लड़की की बॉडी चंबल नदी के नजदीक मिली थी.

सेक्सुअल एसॉल्ट के बारे में, यह बोले एसपी: एसपी शेखावत ने बताया कि मौके के जो हालात हैं, उनके अनुसार कुछ पत्थरों पर खून के निशान थे. पुलिस को आशंका है कि लड़की का सिर पत्थर पर दे मारा और उससे सिर पर गंभीर चोट आई होगी. इसके साथ ही कई चट्टानों पर खून के निशान मिले. जिनके अनुसार लग रहा है कि उसकी शव को घसीट कर छुपाने के उद्देश्य से आगे डाला गया है. इसमें भी उसके सिर पर कई चोटें आई हैं. बालिका से सेक्सुअल एसॉल्ट के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी इस संबंध में प्रारंभिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है. लड़के से पूछताछ होगी, उसके बाद ही कुछ सामने आ सकता है. इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी क्लियर हो पाएगा. लड़की के पिता बिलासपुर छत्तीसगढ़ में व्यापार करते हैं. उन्होंने मीडिया से इस संबंध में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की है.