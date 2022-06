सरगुजा के तिब्बती कैंपों के मुख्यद्धार पर धमकी भरे पर्चे चिपके (Threatening pamphlets found in Sarguja Mainpat Tibetan camps) हुए पाए गए हैं. इस घटना के बाद पूरे मैनपाट समेत सरगुजा में हड़कंप मच गया है. इस पर्चे में एक खास धर्म समुदाय के खिलाफ धमकियां (panic in the Tibetan society of Mainpat) लिखी हुई है.

छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो (MNREGA workers strike postponed in Chhattisgarh) गई है. आबकारी मंत्री कवासी लखमा (Excise Minister Kawasi Lakhma) ने रायपुर धरना स्थल पर मनरेगा कर्मियों से मुलाकात की. उन्होंने सरकार की तरफ से मनरेगा कर्मचारियों को आश्वासन दिया. जिसके बाद यह हड़ताल स्थगित हो गई है. आपको बता दें कि बीते 65 दिनों से मनरेगा कर्मचारियों की यहां हड़ताल जारी थी.

दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर छत्तीसगढ़ में आंदोलन कर रहे कर्मियों की मांगों को जल्द पूरा करने को कहा है.साथ ही साथ नक्सलियों ने केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए (Support of Naxalites to the agitation workers of Chhattisgarh) हैं.

इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सर विजेंदर सिंह ने सीएम भूपेश बघेल से सौजन्य मुलाकात (Boxer Vijender met CM Bhupesh in Raipur) की. इस दौरान सीएम ने प्रदेश में प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैच कराने का आश्वासन दिया.

जांजगीर जिले के पटवारी इन दिनों काफी फेमस हो रहे हैं. किसी का पैसे लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है तो कोई महिलाओं के हाथों से पिट रहा है.इस बार तीन पटवारियों की खातिरदारी ग्रामीणों ने की (Three patwaris of Janjgir beaten up) है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तैर रहा है.

छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका संघ (Anganwadi workers union raigarh) ने अपनी छह सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य सचिव के नाम परियोजना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा हैं.

मंत्री टीएस सिंहदेव ने हसदेव मामले में भूपेश बघेल के साथ आने पर उन्हें ट्वीट कर धन्यवाद दिया है. हालांकि उन्होंने कहा कि मेरी राय से नहीं गांव वालों की राय जरूरी है.

बिलासपुर जिलाशिक्षाधिकारी (Bilaspur District Education Officer) ने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में बाहरी स्कूल के शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लेने का विज्ञापन जारी किया था. जिसकी भर्ती पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगाई है.

सोमवार को बिलासपुर में चाट खाने के बाद बच्चे बीमार पड़ गए थे. एक बच्चे की मौत भी हो गई थी. जशपुर में भी फूड प्वाइजनिंग का मामला सामने आया है. रेडी टू ईट खाने के बाद बच्चों की हालत गंभीर हो गई.

कोंडागांव में खनिज संपदा का जमकर दोहन किया जा रहा (Illegal mining and transportation in Kondagaon) है. लेकिन इस पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है. वहीं अधिकारी कार्रवाई की जिम्मेदारी एक-दूसरे में थोपने में व्यस्त हैं.

