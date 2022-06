जांजगीर-चांपा : जिले के लछनपुर गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में तीन पटवारियों की ग्रामीण जमकर पिटाई कर रहे ( Three drunken patwaris found in woman house) हैं. इस दौरान एक पटवारी की पत्नी भी मौके पर मौजूद है. जिसने मौके पर जाकर अपने पति की करतूत को सबके सामने उजागर किया और ग्रामीणों साथ महिला और पटवारियों पर गुस्सा उतारा.

महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में मिले तीन पटवारी जमकर पिटे

क्या है पूरा मामला : जांजगीर थाना क्षेत्र के लछनपुर गांव में नैला पटवारी बुद्धेश्वर देवांगन, अमोदा, धुरकोट के पटवारी बालमुकुंद राठौर और केरा पटवारी संतोष दास मानिकपुरी 01 जून की रात किसी महिला के घर खाना पीना करने गए हुए थे.इसकी सूचना पटवारी संतोष मानिकपुरी की पत्नी को किसी ने दे दी. पति के करतूत की सूचना मिलते ही उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ मौके पर पहुंची और उसने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया. जिसके बाद सभी ने मिलकर महिला के घर से तीनों पटवारियों को बाहर निकाला और सवाल जवाब करने लगे. इस बीच जमकर हंगामा हुआ, कुछ लोगों ने पटवारियों की पिटाई भी कर दी. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी भीड़ में मौजूद लोगों ने बनाया और वायरल कर (Video of three patwaris in Janjgir goes viral) दिया.

'पहली बार आया फंस गया' : बताया जा रहा है कि 01 जून की रात काफी देर तक यह पूरा हंगामा चला. मान मनौव्वल और लेन देन कर मामला निपटा भी लिया गया था. लेकिन अब पूरा मामला सेाशल मीडिया पर वायरल हो रहा (Patwari Viral Video) है. यह भी बताया जा रहा है कि पटवारी कई दिनों से उस महिला के घर आ रहे थे जिसकी भनक पटवारी की पत्नी और ग्रामीणों को लग चुकी थी. सभी सही मौके के इंतजार में थे. एक पटवारी से लोगों ने पूछा कब से आता है,जवाब मिला पहली बार आया और फंस गया.

बेलन से पीटे पटवारी : वायरल वीडियो में ग्रामीण महिला के घर पहुंचे और मौजूद लोगों के बारे में महिला से जानकारी लेनी चाही. महिला ने कहा ''उन्हीं से पूछ लो कब से आते हैं , जिस पर एक पटवारी ने कहा पहली बार आया और फंस गया .जिसे सुनकर आक्रोशित भीड़ हंसने लगी. लोगों ने नशे में धुत पटवारियों की खातिरदारी की और एक महिला ने बेलन से पीटना शुरु किया.

जांजगीर के पटवारी सोशल मीडिया में फेमस : जिले के पटवारियों के एक से बढ़ कर एक वीडियो वायरल हो रहे हैं, पामगढ़ तहसील क्षेत्र के कोडाभाट के पटवारी का पैसा लेनदेन का वीडियो वायरल होने के बाद से निलंबन और एफआईआर की कारवाई से जिला पटवारी संघ 3 जून से अनिश्चित कालीन हड़ताल शुरू की है. लेकिन अब पटवारियों का महिला के घर आपत्ति जनक हालत में मिलने का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसकी वजह से राजस्व विभाग की लगातार बदनामी हो रही है.