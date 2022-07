देश में हर साल 26 जुलाई यानी आज के दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है. कारगिल विजय दिवस भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है.

कारगिल विजय दिवस 2022: राष्ट्रपति, पीएम मोदी और राजनाथ समेत कइयों ने वीर सपूतों को किया नमन

छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे अपराध को लेकर सड़क से लेकर सदन तक हंगामा जारी है. इसी कड़ी में भाजपा ने विधानसभा घेराव करने की कोशिश (BJP Protest on deteriorating law and order in Chhattisgarh) की.

कानून व्यवस्था पर सड़क से सदन तक हंगामा, पूर्व मंत्री को टांगकर ले गई पुलिस

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में वेतन संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से (Monsoon session of Chhattisgarh Legislative) पास हो गया है. सीएम से लेकर विधायक तक की सैलरी बढ़ी (salary revision bill passed unanimously) है. एक नजर में समझिए की माननीयों की सैलरी कितनी (Salary of CM and MLA increased) हुई है

छत्तीसगढ़ विधानसभा में वेतन संशोधन विधेयक पास, जानिए सीएम और विधायकों की सैलरी !

बीते कई दिनों से छत्तीसगढ़ की राजनीति में राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं. यहां की राजनीति से स्थानीय मुद्दे गायब होते जा रहे हैं. प्रदेश में कर्मचारियों और अधिकारियों की हड़ताल हो रही है. इस मुद्दे पर सरकार बचती नजर आ रही है. विपक्ष हमलावर है. लेकिन इन मुद्दों पर सियासी बहस होने की बजाय छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय मुद्दों पर नेता प्रदर्शन और हंगामा कर रहे हैं. इस मसले पर राजनीतिक जानकार क्या कहते हैं जानिए यहां ?

छत्तीसगढ़ की राजनीति से स्थानीय मुद्दे क्यों हो रहे गायब ?

छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल की गूंज अब विदेशों तक पहुंच रही है. यही वजह है कि अब छत्तीसगढ़ की महिलाओं को छत्तीसगढ़ के देसी और हर्बल उत्पाद के लिए ईएसजी ग्रिट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.

सिंगापुर में ईएसजी ग्रिट अवॉर्ड से छत्तीसगढ़ की महिलाएं सम्मानित, सीएम से की मुलाकात

छत्तीसगढ़ में खाद की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही (Agriculture affected without fertilizer) है. बिलासपुर में भी खाद संकट ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी (Farmers upset due to fertilizer crisis) है. जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि जल्द से जल्द खाद मुहैया करा दिया ( fertilizer crisis in Bilaspur) जाएगा. लेकिन बिलासपुर की सोसायटी में यूरिया खाद और डीएपी तक किसानों को नहीं मिल पा रहा है. किसानों ने सरकार और जिला प्रशासन से सवाल पूछा है कि बिन खाद खेती कैसे (Lack of urea fertilizer and DAP in Chhattisgarh) होगी. ?

बिन खाद खेती सून: बिलासपुर में खाद संकट से अन्नदाता परेशान, प्रशासन के दावे खोखले !

छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल से शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो गई (Education system crippled once again in Korba ) है. सभी स्कूलों में तालाबंदी है. बच्चे निराश होकर घर लौट रहे हैं. शिक्षा अधिकारियों की अपनी अलग ही दलील है.छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की कुल संख्या 48 हजार 386 है. जबकि इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 39 लाख से ज्यादा है. ऐसे में शिक्षकों की हड़ताल से इन बच्चों का पढ़ाई बाधित हो रही है.

छत्तीसगढ़ में हड़ताल से शिक्षा व्यवस्था चौपट

कांकेर के ताडोकी थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने शहीदी स्मृति दिवस मनाने की अपील की है. साथ ही तीसरी बार विधायक अनूप नाग को धमकी दी (Naxalite threat to MLA Anoop Nag for the third time in Kanker ) है.

कांकेर में तीसरी बार विधायक अनूप नाग को नक्सली धमकी

शिखर धवन की अगुवाई में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले दो मुकाबले जीतकर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. दोनों टीमें अब सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे के लिए बुधवार (27 जुलाई) को आपस में भिड़ेंगी. जहां एक तरफ भारतीय टीम यह मैच भी जीतकर क्लीन स्वीप करना चाहेगी. वहीं, मेहमान टीम आखिरी मुकाबला जीतकर सम्मान बचाएगी.

IND vs WI, 3rd ODI: आज वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी वनडे में इतिहास रचने उतरेगी टीम इंडिया

रणवीर सिंह हाल ही में न्यूड फोटोशूट कराकर मुसीबत में फंस गए थे. उनपर इस मामल में केस भी दर्ज हो चुका है. अब एक्टर ने फैंस संग बड़ी खुशखबरी शेयर की है.

न्यूड फोटोशूट पर फंसे रणवीर सिंह को मिला अब ये बड़ा अवार्ड, एक्टर ने खुद शेयर की गुडन्यूज