कांकेर : जिले के धुर नक्सल प्रभावित ताडोकी थानाक्षेत्र में नक्सलियों ने पर्चे फेंके (Naxalite threat to MLA Anoop Nag for the third time in Kanker ) हैं. साथ ही सरण्डी के बाजारपारा की सड़क पर 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी स्मृति सप्ताह मनाने की बात लिखी(Naxalites threw pamphlets in Kanker) है. सरण्डी में भारी मात्रा में नक्सली पर्चे मिलने के बाद इलाके में सर्च अभियान भी तेज कर दिया गया है. बता दें कि नक्सली 28 जुलाई से 3 अगस्त तक अपने मारे गए साथियों की याद में शहीदी सप्ताह मनाते हैं. नक्सलियों के शहीदी सप्ताह मनाने के एलान को देखते हुए पुलिस और सुरक्षाबल के जवानों ने भी सर्च अभियान तेज कर रखा है. ताकि शहीदी सप्ताह में नक्सली अपनी किसी भी तरह की नापाक हरकतों में कामयाब ना हो सके.





नक्सली सप्ताह मनाने की बात : इधर नक्सलियों ने जुलाई महीने में लगातार तीसरी बार पर्चा फेंककर विधायक अनूप नाग (Antagarh MLA Anoop Nag threatened) को आदिवासी विरोधी बताया है. इस बार पर्चे बड़गांव छिंदपाल मुख्यमार्ग के अलावा बड़गांव प्रतापपुर मार्ग पर मिले हैं. पर्चे भाकपा माओवादियों के आरकेबी डिविजनल कमेटी ने जारी किए हैं. पर्चे में नक्सलियों ने लिखा है '' किसानों को धोखा देने वाले मक्का व्यापारी को कांग्रेस के अलावा भाजपा के भी पूर्व नेता बचा रहे हैं.'' यही नहीं अंतागढ़ विधायक अनूप नाग को आदिवासियों का विरोधी बताते उनके कार्यक्रमों का बहिष्कार करने कहा है.

विधायक अनूप नाग को तीसरी बार धमकी : इसके अलावा पर्चे में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने की बात लिखी है. पीवी - 39 और पीवी -42 के बाद बड़गांव में अब नक्सली पर्चे मिले हैं. नक्सलियों ने सबसे पहले 14 जुलाई को विधायक के खिलाफ पखांजूर के आगे पीव्ही 39 में पर्चे फेंके थे. इसके बाद 19 जुलाई को पीव्ही 42 में और इसके बाद अब तीसरी बार 25 जुलाई को बड़गांव के आसपास पर्चे फेंके गए हैं.