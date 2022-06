छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (Chhattisgarh Board of Secondary Education) चालू शिक्षा सत्र से 10वीं-12वीं कक्षाओं का पूरा पाठ्यक्रम लागू कर रहा है.कोरोना के कारण सिलेबस में कटौती की गई थी.

छत्तीसगढ़ के नए शिक्षा सत्र में होगी पूरे सिलेबस के साथ पढ़ाई, आदेश जारी

छत्तीसगढ़ में सुसाइड का लाइव वीडियो वायरल हो रहा (live video of suicide in chhattisgarh) है. इस वीडियो को देखकर आपका दिल दहल जाएगा. दिल और दिमाग विचलित हो जाएगा. छत्तीसगढ़ के बालोद में एक युवक ने सामने से आती ट्रेन के सामने लेटकर अपनी जान दे (Live video of suicide of man on railway track) दी. सुसाइड का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

छत्तीसगढ़ में सुसाइड का लाइव वीडियो, तस्वीरें देख दिल दहल जाएगा !

रायपुर नगर निगम ने अब लोगों की समस्याओं को जल्द निपटाने के लिए बड़ी योजना शुरू की है. इस योजना का नाम है मोर महापौर मोर द्धार (mor Mahapaur Mor Dwar program). इस योजना के तहत रायपुर वासियों की उनकी समस्याओ को निपटारा ऑन द स्पॉट मिल सकेगा. इसके अलावा रायपुर नगर निगम की तरफ से मोर रायपुर एप लॉन्च (Aijaz Dhebar launched mor raipur app) किया गया है. जिसके तहत घर बैठे एक क्लिक में लोगों को कई तरह की सेवाएं मिल पाएंगी.

मोर महापौर मोर द्धार से खत्म होगी रायपुरवासियों की समस्या, मोर रायपुर एप भी हुआ लॉन्च !

बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भूपेश सरकार पर हमला बोला (Dharamlal Kaushik attacked Bhupesh in bilaspur) है.

छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है: धरमलाल कौशिक

नई दिल्ली/रायपुर: ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ और अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार को दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन (Congress opposes ED questioning of Rahul Gandhi and Agneepath Scheme) किया. इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई में सीएम भूपेश बघेल शामिल रहे. सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर चौतरफा वार किया (CM Bhupesh Baghel dharna in delhi ). सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि "एक ओर जो लोग जनता के मुद्दे और समस्याएं उठा रहे हैं तो उन्हें परेशान किया जा रहा है. दूसरी ओर अग्निपथ योजना के जरिए देश के युवाओं से धोखा किया जा रहा है.

दिल्ली की सड़कों पर सीएम बघेल ने क्यों दिया धरना ?

सरगुजा में डिलिस्टिंग को लेकर आदिवासी समाज दो भागों में बंटा हुआ दिख रहा (Tribal society divided over delisting in Surguja) है. एक वर्ग इसके पक्ष में है तो दूसरा इसे संविधान का हक बता रहा है.

डिलिस्टिंग के मसले पर आदिवासी समाज में क्यों है रार ?

21 जून साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है. आज के दिन कर्क रेखा के आस-पास वाले सभी स्थानों पर लोगों की अपनी परछाई गायब होती देखी जाती है. छत्तीसगढ़ का सरगुजा भी कर्क रेखा पर स्थित है. हर साल की तरह इस बार भी सरगुजा में परछाई दिखनी बंद हो गई. (no shadow day in surguja).

Zero Shadow Day: जब कुछ देर के लिए परछाई भी छोड़ देती है साथ

बस्तर संभाग में मक्का खरीदी की सुस्त रफ्तार चिंता का विषय है. यहां किसान समिति को छोड़कर व्यापारियों के पास मक्का बेचने को मजबूर हैं. जानिए इसकी वजह क्या है.

बस्तर संभाग में मक्का खरीदी क्यों है धीमी, जानिए वजह !

जांजगीर चांपा के बोरवेल में गिरे राहुल का बिलासपुर में इलाज जारी है. इस बीच राहुल का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा (Brave Boy Rahul Sahu playing with Apollo doctor) है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अपोलो के डॉक्टर राहुल का खेल खेल में इलाज कर रहे हैं. जबकि राहुल भी काफी मस्ती कर रहा है.

ब्रेव बॉय राहुल साहू का डॉक्टरों के साथ खेलते वीडियो वायरल

ईडी राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ कर रही (ED interrogates Rahul Gandhi ) है. यह पूछताछ लगातार जारी है. जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही (MLA from Chhattisgarh leaves for Delhi) है. कांग्रेस ने मोदी सरकार पर राहुल गांधी को परेशान करने का आरोप लगाया है. दिल्ली में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अब छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक दिल्ली रवाना हुए हैं. रायपुर से दिल्ली रवाना होने से पहले देखिए ईटीवी भारत से कांग्रेस विधायकों ने क्या (Congress protesting against ED questioning of Rahul Gandhi) कहा ?

छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों का दिल्ली कूच, जानिए वजह