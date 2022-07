गुरुवार को भूपेश बघेल कैबिनेट की अहम बैठक है. इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर बैन का फैसला हट सकता है. इसके अलावा धान खरीदी के लक्ष्य, विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों और किसानों को खाद बीज की उपलब्धता पर चर्चा हो सकती है.

भूपेश बघेल कैबिनेट की अहम बैठक, धान खरीदी के नए लक्ष्य पर होगी चर्चा ! पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति के मामले में रेलवे ने इतिहास रचा है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के कार्मिक विभाग ने दस महीने की बच्ची को रेलवे में अनुकंपा नियुक्ति का वादा किया है. इस बच्ची की नाम राधिका यादव है. अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसका बुधवार को रजिस्ट्रेशन किया गया. जब राधिका 18 साल की हो जाएगी तो उसकी भारतीय रेलवे में कर्मचारी के तौर पर नियुक्ति हो जाएगी.

जानिए कहां दस माह की मासूम का रेलवे में नौकरी के लिए हुआ रजिस्ट्रेशन ! पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

निजी चैनल में कार्यरत पत्रकार रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर गाजियाबाद से रायपुर तक (Congress and BJP tussle over arrest of journalist Rohit Ranjan) घमासान मचा हुआ है. छत्तीसगढ़ पुलिस ने मंगलवार को गाजियाबाद जाकर चैनल के एंकर को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी. लेकिन वहां यूपी पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच तनाव (anchor Rohit Ranjan) पैदा हो गया था. अब इस मामले में छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान तेज हो (Politics over arrest of anchor Rohit Ranjan in Chhattisgarh) गया है.

पत्रकार रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान ! पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जांजगीर में बजरंग सेना के प्रदेश प्रभारी को पाकिस्तान से धमकी मिली (State incharge of Bajrang Sena received threat from Pakistan) है. धमकी व्हाट्सएप कॉल के जरिए ( Janjgir Champa Bajrang Sena incharge ) मिली. पीड़ित शख्स ने जांजगीर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने युवक को सुरक्षा प्रदान कर केस की जांच शुरू कर (Bajrang Sena incharge threatened on Hindutva post) दी है.

बजरंग सेना के प्रदेश प्रभारी को पाकिस्तान से मिली धमकी, पुलिस जांच में जुटी पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग के छापे पर सियासी घमासान (Politics on IT raid in Chhattisgarh) छिड़ा हुआ है. इस बीच बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल कोरबा दौरे पर (bjp leader amar agarwal) पहुंचे. यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आईटी रेड के बहाने बघेल सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "जो आरोप बीजेपी ने लगाए थे वह अब सामने आ (Former Minister Amar Agarwal visit to Korba) रहे हैं"

आईटी रेड में 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति खुलासा : अमर अग्रवाल पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रायपुर-इंदौर इंडिगो की एक उड़ान की लैंडिंग करने के बाद केबिन से धुआं निकलते देखा गया. इसकी जानकारी DGCA ने दी. इस संबंध में इंडिगो एयरलाइन प्रबंधन से पूरी रिपोर्ट मांगी है.

रायपुर-इंदौर इंडिगो फ्लाइट की लैंडिंग करते ही केबिन से निकला धुआं पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में खाद की कमी पर सियासत तेज हो गई (shortage of fertilizers in Chhattisgarh) है. सीएम भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर केंद्र को सीधे घेरा है. उन्होंने कहा कि "हमने केंद्र से खाद की जितनी डिमांड की थी. उसकी सिर्फ 75 फीसदी सप्लाई अभी तक (CM Baghel targets Modi government on shortage of fertilizers) हो पाई है". सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ में यात्री ट्रेनों को रद्द करने पर मोदी सरकार (Modi government responsible for cancellation of trains in Chhattisgarh) को घेरा.

छत्तीसगढ़ में खाद की कमी, ट्रेनों के कैंसिलेशन पर सीएम बघेल ने मोदी सरकार को घेरा पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बच्चों पर सोशल मीडिया का नकारात्मक असर पड़ रहा (Student stabbed friend in school) है. बिलासपुर के चकरभाटा इलाके के ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल में दो छात्रों (stabbed friend in school due to post on social media) ने एक छात्र पर चाकू से हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कमेंट (Knife pelting incident in Bilaspur) को लेकर चाकूबाजी की घटना ( Gyanodaya Public School of Chakarbhata) हुई है.

सोशल मीडिया पर पोस्ट से बिलासपुर के स्कूल में चाकूबाजी पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

फिल्म काली का विरोध पूरे देश में (Kaali Controversy in raipur) हो रहा है.छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में काली फिल्म की डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ शिकायत की (Complaint against Kali film director Leena Manimekalai ) गई है. यह शिकायत सिविल लाइन थाने में एनएसयूआई की तरफ से दर्ज (film director Leena Manimekalai) कराई गई है. काली फिल्म की डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई पर हिंदु देवी के खिलाफ गलत चित्रण का आरोप लगा है.

काली फिल्म की डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ रायपुर में शिकायत दर्ज पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 34 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया है. जिससे यात्रियों के इंतजार की अवधि और भी बढ़ गई (passenger trains of South East Central Railway canceled ) है.

साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की 34 यात्री ट्रेनें रद्द पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें