बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में खाद की कमी का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा (shortage of fertilizers in Chhattisgarh) है. प्रदेश में धान की बुआई का समय अब नजदीक आ रहा है. ऐसे में विपक्ष बघेल सरकार पर किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा पाने का आरोप लगा (CM Baghel targets Modi government on shortage of fertilizers) रही है. छत्तीसगढ़ के कई जिलों में खाद का संकट बढ़ता जा रहा है. कई जिलों की सोसायटी में खाद नहीं है. ऐसे में विपक्ष के आरोपों पर सीएम ने केंद्र सरकार को कटघरे में (Modi government responsible for cancellation of trains in Chhattisgarh) खड़ा किया है.

"केंद्र ने खाद की पूरी सप्लाई नहीं की": सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर खाद की कमी का आरोप लगाया है. बिलासपुर दौरे के दौरान सीएम बघेल ने कहा कि "केंद्र की तरफ से छत्तीसगढ़ को सिर्फ 75 फीसदी खाद की सप्लाई की गई है. हमने जितना डिमांड किया था. उतना खाद हमे नहीं मिल पाया है. हम लगातार कोशिश कर रहे हैं. भारत सरकार से मांग कर रहे हैं. खाद की डिमांड के बारे में हमारे अधिकारी केंद्र से संपर्क बनाए हुए हैं. ताकि प्रदेश के किसानों को खाद की आपूर्ति पूरी की जा सके"

"ट्रेनों को रद्द करना दुर्भाग्यजनक": छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे ट्रेनों के कैंसिलेशन पर सीएम बघेल ने केंद्र पर हमला बोला है. सीएम बघेल ने कहा कि "यात्री ट्रेनों को लगातार बंद करना बेहद दुर्भाग्यजनक है. इससे जो गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं वह ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. कोयले की आपूर्ति के नाम पर पैसेंजर ट्रेन को बंद करना मैं नहीं समझता कि उचित कदम है. एक दो दिन, एक हफ्ता बंद हो तो समझा जा सकता है, लेकिन महीनों- महीनों तक हजारों ट्रेनों को रोकना यह उचित (cancellation of trains in Chhattisgarh) नहीं है"

रोहित रंजन मामले में यूपी पुलिस के रवैए पर उठाए सवाल: रोहित रंजन को गिरफ्तार करने गई छत्तीसगढ़ पुलिस को यूपी पुलिस ने रोका है. इस मामले पर दिल्ली से रायपुर तक सियासी घमासान चल रहा है. सीएम भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर यूपी पुलिस के रवैए को लेकर सवाल खड़े किए हैं. सीएम ने कहा, "कि कोर्ट के आदेश से वहां गिरफ्तारी करने छत्तीसगढ़ पुलिस गई थी. सीएम बघेल ने आरोप लगाया कि यूपी पुलिस आरोपी को बचाने का काम कर रही है. यह दुर्भाग्य की बात है. हमारे पास कोर्ट का आदेश था. यूपी पुलिस के पास कुछ नहीं था"