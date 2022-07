बिलासपुर: बिलासपुर के एक स्कूल में चाकूबाजी की घटना सामने आई (Student stabbed friend in school) है. आरोपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट से चिढ़कर अपने दोस्त पर चाकू से हमला कर (stabbed friend in school due to post on social media) दिया. इस घटना ने शिक्षकों और अभिभावकों को सोचने पर मजबूर कर दिया (Knife pelting incident in Bilaspur) है कि सोशल मीडिया से बच्चों को कैसे दूर रखा जाए. चाकूबाजी की यह घटना मंगलवार की बताई जा ( Gyanodaya Public School of Chakarbhata) रही है.

बिलासपुर के चकरभाटा ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल की घटना: यह घटना बिलासपुर के चकरभाठा की है. यहां के ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल में दो छात्रों ने मंगलवार को एक छात्र पर हमला करते हुए उसे चाकू मार दिया. आरोपी छात्र अपने साथ चाकू लेकर पहुंचे थे. स्कूल में क्लास चल रही थी. तभी आरोपी छात्र ने पीड़ित छात्र पर हमला कर दिया.

इंस्टाग्राम में पोस्ट से नाराज आरोपी छात्र ने मारा चाकू: मंगलवार शाम को तीन नाबालिग छात्र चकरभाटा के ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल में घुस गए. पहले उन्होंने चकरभाठा निवासी छात्र गुलशन साहू को बुलाकर बात की. गुलशन ने अपने ही कक्षा के एक छात्र को चिढ़ाने वाला पोस्ट इंस्टाग्राम में डाला था. जिसे लेकर छात्रों ने विवाद शुरू किया था. बातचीत के दौरान उन्होंने छात्र से कहा कि "वे पुलिस और थाने को जेब में रखते हैं". छात्रों ने स्कूल परिसर में ही छात्र पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में पीड़ित छात्र घायल हो गया है. जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. सभी छात्र 11वीं में पढ़ते हैं.

चाकूबाजी की घटना से स्कूल में मचा हड़कंप: ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल में चाकूबाजी की इस घटना से हड़कंप मच गया. शिक्षक ने चाकूबाजी की घटना की जानकारी घायल छात्र के परिवारवालों को दी. जानकारी मिलते ही परिजन स्कूल पहुंचे और घायल छात्र को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया. अभी घायल छात्र का बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है. घायल छात्र के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने हमलावर छात्रों पर केस दर्ज कर लिया है