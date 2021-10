रायपुर : छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार (Expansion of Health Facilities in Chhattisgarh) कर लोगों को राहत पहुंचाने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने धन्वंतरी दवा योजना (Shree Dhanwantri Medicine Scheme) परिकल्पना की थी. इसे अब मूर्त रूप देने के लिए मंगलवार को सीएम भूपेश बघेल, सचिन राव, मंत्री शिव डहरिया, मो अकबर और महापौर एजाज ढेबर ने सुभाष स्टेडियम स्थित जेनेरिक मेडिकल स्टोर का अवलोकन किया. मुख्यमंत्री 20 अक्टूबर को श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही पूरे प्रदेश में इस योजना की शुरुआत हो जाएगी.

क्या है योजना

श्री धन्वंतरी मेडिसिन योजना के तहत लोगों को 50 प्रतिशत की छूट (50% Off On Medicine) पर दवा उपलब्ध होगी. छत्तीसगढ़ सरकार ने आधी कीमत पर दवा उपलब्ध कराने को लेकर राज्य के 169 शहरों में 188 दवा दुकानों को खोलने का निर्णय लिया है. राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए श्री धन्वंतरी दवा योजना की शुरुआत की जा रही है. योजना की शुरुआत 85 श्री धन्वंतरी जेनेरिक दवा दुकान के साथ होगी और शेष दुकानें भी इस माह के अंत तक शुरू हो जाएंगी. जबकि आगामी चरण में इन दुकानों से दवा घर तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की जाएगी. इस योजना के माध्यम से हम सब्बो स्वस्थ-जम्मो सुग्घर (सभी स्वस्थ-सभी सुंदर) (All Healthy All Beautiful) की परिकल्पना को साकार करने में सफल होंगे.

169 नगरीय निकायों की 188 दवा दुकानों में बिकेगी दवा

बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गरीबों के लिए कई अन्य योजनाओं की शुरुआत कर चुके हैं. इसके तहत मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर, दाई दीदी क्लीनिक आदि शामिल हैं. इसी क्रम में राज्य के 169 नगरीय निकायों में शासन के सहयोग से श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोले जा रहे हैं. नगरीय निकायों की तरफ से 188 दुकानों का चिह्नांकन किया गया है. इन दुकानों में 251 दवा और 27 सर्जिकल आइटम साहित विभिन्न सामग्री उपलब्ध रहेगी. गुणवत्तापूर्ण हर्बल उत्पाद भी इन दुकानों में उपलब्ध रहेंगे. जबकि देश की प्रसिद्ध कंपनियों की जेनेरिक दवा की बिक्री यहां की जाएगी. उधर दंतेवाड़ा नगर पालिका सीएमओ लाल सिंह मरकाम ने बताया कि, दंतेवाड़ा जिले में पहले एक मेडिकल स्टोर खोला जा रहा है और आवश्यकता के अनुसार जिले के चारों ब्लॉक में मेडिकल स्टोर खोला जाएगा.