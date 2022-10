ED action in chhattisgarh छत्तीसगढ़ में ED की कार्रवाई जारी है. समीर विश्नोई को गिरफ्तार करने के बाद अब ED ने CHIPS के दफ्तर में डेरा डाला है. हीं कोरबा में भी आदिवासी विभाग की सहायक आयुक्त माया वारियर के निवास में भी ED ने दबिश दी है.

ED action in chhattisgarh : चिप्स दफ्तर में ईडी की दबिश, रानू साहू समेत माया वारियर के घर पहुंची ED पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बीजेपी के विधायक और पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर ने झीरम नक्सली हमले पर बड़ा बयान दिया है Former minister Nanki Ram Kanwar. ननकी राम कंवर ने झीरम हमले के लिए कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है Nanki Ram Kanwar statement on Jhiram massacre. बिलासपुर दौरे के दौरान ननकी राम कंवर ने आदिवासी सीएम और आरक्षण के मुद्दे पर भी अपनी बात कही है. Politics on Jhiram Naxalite attack

झीरम हत्याकांड कांग्रेस की आपसी लड़ाई का नतीजा: ननकी राम कंवर पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Villagers protest against police camp Narayanpur अबूझमाड़ में आदिवासी एक बार फिर सड़क पर उतर गए हैं. आदिवासी प्रस्तावित नए पुलिस कैंप और वन संरक्षण अधिनियम 2022 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. आदिवासी महिलाओं का कहना है कि पुलिस कैंप खुलने से हम बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे. बिना ग्राम सभा की अनुमति के कैंप खुलने नहीं दिया जाएगा. protest of tribals in Abujhmad

अबूझमाड़ में पुलिस कैंप के विरोध में आदिवासी, कहा- महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेगी, ग्रामीणों को नक्सली बताकर भेजेंगे जेल पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

CM Bhupesh Baghel reached village Mukta मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया. सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होने चंद्रपुर के ग्राम मुक्ता पहंचे. उन्होंने किसानों, छात्रों और आम लोगों से शासन की योजनाओं के बारे में चर्चा की.

भेंट मुलाकात कार्यक्रम: चंद्रपुर विधानसभा में सीएम बघेल, सरकारी योजनाओं का लिया फीडबैक पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

aluminium freight train rake देश में पहली बार एल्युमिनियम से बने मालगाड़ी का संचालन शुरू हो गया है. 16 अक्टूबर को रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखा कर एल्युमिनियम रैक को बिलासपुर के लिए रवाना किया था. ये रेक मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए हैं, जिसका लाभ भारतीय रेलवे को आर्थिक रूप से होगा.aluminium goods train rake पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

देश की पहली एल्युमिनियम मालगाड़ी का सफल संचालन, जानिए aluminium freight train की खासियत पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

NITI Aayog report: देश के आकांक्षी जिलों में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले का बेहतर परफॉर्मेंस सामने आया है. नीति आयोग की रिपोर्ट में नारायणपुर को ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में टॉप 5 में रखा गया है. स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में 2 और शिक्षा में चौथे स्थान पर है.aspirational districts of country

NITI Aayog report ओवरऑल परफॉर्मेंस रैंकिंग के टॉप 5 में नारायणपुर पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

ED raid in Chhattisgarh रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू के गरियाबंद पांडुका स्थित घर में ईडी ने दबिश दी है. आपको बता दें कि पांडुका में रानू साहू का मायका है. जहां पर ईडी की टीम जांच के लिए पहुंची है. ED के अधिकारियों की एक टीम सुबह 5 बजे पाण्डुका में गरियाबंद की जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी साहू और कांग्रेस नेता शैलेंद्र साहू के घर पहुंची.लेकिन परिवार ने किसी भी टीम के सदस्य को अंदर नहीं जाने दिया. इसके थोड़ी देर बाद टीम अंदर गई.ED raid in Gariaband

ED raid in Chhattisgarh : गरियाबंद में कलेक्टर रानू साहू के घर ईडी की दबिश पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बुधवार को मतगणना होगी. इसी के साथ 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा. पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के एक पदाधिकारी ने बताया कि मतगणना बुधवार सुबह 10 बजे से आरंभ होगी और उसके लिये सारी तैयारी पूरी कर ली गई है. पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

खड़गे VS थरूर: आज मिलेगा कांग्रेस को नया अध्यक्ष , 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर संभालेगा कुर्सी पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे टी20 विश्वकप 2022 में भारतीय मूल के कई खिलाड़ी दूसरे देशों के साथ खेल रहे हैं और मौका मिलेगा तो वह भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ भी अपना जौहर दिखाएंगे.

T20 World Cup : पैदा हुए भारत में और क्रिकेट खेल रहे विदेशी टीम के साथ, जानिए ऐसे 7 खिलाड़ियों के बारे में पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

अब एक्टर अली फजल ने साजिद खान को शो से बाहर निकालने की मांग उठाई है. हाल ही में गर्लफ्रेंड और फिल्म फुकरे की को-एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा से शादी करने वाले एक्टर अली फजल ने साजिद खान की बिग बॉस 16 में एंट्री के खिलाफ एक पोस्ट शेयर किया है.

अली फजल ने की साजिद खान को 'बिग बॉस 16' से बाहर करने की मांग, शेयर किया ये पोस्ट पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें