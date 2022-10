जांजगीर चांपा: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे. सीएम भूपेश बघेल ने ग्राम मुक्ता भी पहंचे. गांव पहुंचते ही सीएम ने शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के दर्शन किये और पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की. इसके बाद उन्होंने भेंट मुलाकात के दौरान लोगों से चर्चा की. CM Bhupesh Baghel reached village Mukta

ग्राम मुक्ता पहुंचे सीएम भूपेश बघेल

भेंट मुलाकात में लोगों से चर्चा: मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात की शुरूआत करते हुए कहा कि "मैं आप लोगों से यह जानकारी लेने आया हूं कि आप लोगों को राज्य शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं. सीएम ने लोगों से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरे किस्त की राशि के खाते में आने की जानकारी ली. कई किसानों ने सीएम को खाते में राशि मिलने की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने कर्ज माफी, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, राशन कार्ड की जानकारी भी ली.



यह भी पढ़ें: देंखे वीडियो: सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़िया अंदाज में सबको गुदगुदाया, चंद्रा ते डेढ़ होशयार हस, चल अब ताली बजा

सीएम ने किसानों से की चर्चा: ग्राम चिखली के किसान भगत से सीएम ने खेती की जानकारी ली. भूपेश बघेल ने महिला स्व सहायता समूह की महिला से चर्चा की. वर्मी कम्पोस्ट बनाने वाले समूह की महिला ने मुख्यमंत्री से कहा "आप ऐसे ही अच्छी योजनाएं लाते रहें. राशन कार्ड बनवा कर लाभान्वित हुई ग्राम जगमहन की उषा ने बताया कि राशन कार्ड बन जाने पर हमें चावल, शक्कर, नमक, मिट्टी तेल सभी मिल रहे हैं.



सीएम ने छात्रों से की बातचीत: स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्र संदीप पटेल से जब सीएम भूपेश ने कहा "अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो". इस पर छात्र ने कहा "it's all because of you sir". स्वामी आत्मानंद स्कूल की छात्रा ने कहा "पहले 20 से 25 हजार फीस लगती थी, अब हमें फीस नहीं देनी पड़ती."