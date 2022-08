बस्तर के सुकमा में इनामी नक्सली दंपती ने सरेंडर किया (rewarded Naxalite couple surrendered in Sukma) है. दोनों पर 8-8 लाख रुपये का इनाम (Naxalite Salvam Mutta Sukku and Salvam Gangi) था. सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने बताया कि दोनों नक्सलियों ने सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किया है.

सुकमा में आठ लाख के इनामी नक्सली दंपती का सरेंडर पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बस्तर का इंदिरा स्टेडियम फुटबॉल ग्राउंड बीते दिन हुए बारिश में दलदल बन चुका है. जिसका वीडियो वायरल होने के बाद लगातार सरकार को विपक्ष घेर रही (Bastar Indira Stadium Football Ground became swamp in early rains) है.

बारिश में तैरने लगा बस्तर के इंदिरा स्टेडियम का फुटबॉल ग्राउंड , विपक्ष ने सरकार को घेरा ! पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सुकमा में अज्ञात बीमारी की वजह से अब तक 61 लोगों की मौत हो गई (Unknown disease havoc in Bastar Sukma) है. बताया जा रहा है कि यह मौतें दो साल से हो रही (61 people died due to unknown disease in Bastar) है. लेकिन अब तक स्वास्थ्य विभाग की टीम इस बीमारी का पता नहीं लगा पाई है. अब सीएमएचओ नया दावा कर ( UNICEF team visited Sukma) रहे हैं.

सुकमा में अज्ञात बीमारी का कहर: दो साल में 61 की मौत, यूनिसेफ की टीम ने किया दौरा पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

नाग पंचमी पर नागों का मेला (Naag Panchami Snake Fair). यह सुनकर आपको हैरत हो रही (Snake Fair on Nag Panchami) होगी. लेकिन यह छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में होता है. यहां हर साल नागों का मेला लगता है. जिसमें इंसान नागराज का रूप धारण करते हैं. कैसे यह सब होता (Nagraj soul on humans in Amadand Village of Gaurela) है. देखिए इस रिपोर्ट में.

नाग पंचमी पर नागों का मेला: छत्तीसगढ़ में यहां इंसानों ने धारण किया नागराज का रूप ! पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ की बेटी वंशिका पांडे ने सेना में लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया है. उनकी इस उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ वासी ही नहीं बल्कि पूरा देश नाज कर रहा है. सीएम भूपेश बघेल ने वंशिका पांडे की इस सफलता पर बधाई दी है.

वंशिका पांडे सेना में बनीं लेफ्टिनेंट, सीएम बघेल और मंत्री अनिला भेड़िया ने दी बधाई पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रायपुर पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी में बड़ी कार्रवाई की (Child pornography case in raipur ) है. पुलिस ने रायपुर से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया (raipur police action in child pornography) है. एनसीआरबी की शिकायत के बाद रायपुर पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने संयुक्त रूप से कार्रवाई (child pornography case raipur ) की है.

Child pornography: रायपुर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस, 11 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारत और विश्व इतिहास में 3 अगस्त का अपना ही एक खास महत्व (3rd august history) है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गईं (History of 3rd August in India and world) हैं.

जानिए 3 अगस्त का इतिहास ? पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

हार्ट ब्लॉकेज के मरीजों के लिए एक ऐसा टेस्ट (What is CT angiography test) है. जिससे शरीर में बिना चीर फाड़ के हार्ट ब्लॉकेज का पता लगाया जा सकता ( How effective is CT angiography) है. इस तकनीक को सीटी एंजियोग्राफी या सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कहा जाता है. आखिर यह तकनीक हार्ट मरीजों का पता लगाने के लिए कितनी कारगर (Advantages of CT Coronary Angiography) है. इस टेस्ट में कितना खर्चा आता है. यह सब जानने के लिए पढ़िए ये (heart blockage test in india) रिपोर्ट...

हार्ट ब्लॉकेज परीक्षण के लिए कितनी कारगर है सीटी एंजियोग्राफी, जानिए इसके फायदे ? पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

भले ही छत्तीसगढ़ में बारिश हुई हो लेकिन सरगुजा संभाग में कई जगह बारिश की कमी (Crop ruined due to lack of rain in Surguja ) के कारण सरकार सूखा घोषित करने पर विचार कर रही है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कई जिले अभी भी बारिश की बाट जोह रहे हैं. इसका नतीजा यह है कि इन जिलों में सूखे के हालात पैदा हो रहे हैं.

छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सूखे का संकट, बारिश नहीं होने से बढ़ी परेशानी पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सिंगापुर को फाइनल में 3-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है. आखिरी मुकाबले में भारत के हरमीत देसाई ने च्यू को 11-8, 11-5 और 11-6 से हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता.

CWG 2022: टेबल टेनिस में भारत ने जीता गोल्ड, मेंस टीम इवेंट में लगातार दूसरी बार चैंपियन पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें