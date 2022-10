tribal reservation in chhattisgarh छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं. कांग्रेस ज्यादा एक्टिव होती जा रही है. एक तरफ सीएम भूपेश बघेल केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है तो दूसरी ओर पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ के बस्तर में डेरा डाले हुए हैं. यहां वे जमीनीस्तर पर आदिवासियों और उनकी संस्कृति से जुड़ने की कोशिश करेंगे. PL Punia in Bastar to grope angry tribals

नाराज आदिवासियों की नब्ज टटोलने बस्तर में पुनिया ने डाला डेरा पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Kalicharan Maharaj appearance in Raipur court विवादित टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज ने रायपुर में पेशी के दौरान एक बार फिर दोहराया कि मैंने जो कहा था उस पर मुझे अफसोस नहीं है." Controversial statement of Kalicharan Maharaj

मैंने जो कहा था वह आज भी सत्य है आगे काली माई की इच्छा है: कालीचरण महाराज पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बस्तर दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि "यह बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण थी. इस बैठक में बस्तर के स्थानीय नेता, विधायक, सांसद के साथ ही अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए. केवल बस्तर में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभाओं में दौरा करके सभी कार्यकर्ताओं से जानकारी ली जा रही है. उनके अंदर जोश भरा जा रहा है.

बस्तर में तय हुई विधानसभा चुनाव 2023 लड़ने की रणनीति पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Bilaspur crime news बिलासपुर शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सरजू बगीचा में 10 दिन पहले किसी ने खाने में जहर मिलकर लावारिस कुत्तों को दे दिया था. जहर वाला खाना खाने से तत्काल दो कुत्तों की मौत हो गई और कुछ बच गए थे. लेकिन अब धीरे धीरे कर कुत्तों की मौत होती जा रही है. कुत्तों को जहर देकर मारने की शायद बिलासपुर में पहली घटना होगी जिसमें 4 से ज्यादा लावारिस कुत्तों की मौत हो गई है. इस मामले में पशु प्रेमियों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है और वो इस मामले को लेकर अब पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में है.

बिलासपुर में जहर देकर कुत्तों को मारने का मामला, पशु प्रेमियों में आक्रोश पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Bastar crime news रिपोर्टर के साथ चाकूबाजी कर जानलेवा हमला करने वाले तीन आरोपियों को बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जिनमें दो नाबालिग शामिल हैं. मुख्य आरोपी रिंकू बघेल उर्फ मूंडरू के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई किया गया है. अन्य 2 नाबालिगों के खिलाफ विधिवत कर कार्रवाई कर रही है."

बस्तर: पत्रकार पर जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

chhath special train छठ के दौरान देशभर में कहीं भी रहने वाले बिहार और पूर्वांचल यूपी के लोग घर जरूर पहुंचते हैं. लिहाजा ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ बढ़ जाती है. इसे देखते हुए SECR 18 ट्रेनों में 1300 एक्स्ट्रा बर्थ की फैसिलिटी दे रहा है. SECR adds more berths in trains For Chhath

Chhath special train रेलवे ने 1300 एक्स्ट्रा बर्थ की सुविधा दी पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारतीय मूल प्रज्वल पांडेय के ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल किए (Prajwal Pandey in core committee of UK PM) गए हैं. ऐसा होने से उन्होंने न सिर्फ बिहार झारखंड का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है. प्रज्वल के ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल होने पर परिवार गदगद है. पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

प्रज्वल के ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल होने पर परिवार गदगद, दादी ने कहा- अभी और ऊंचाई पर जाए पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

विमान में चिंगारी निकलने के बाद दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो फ्लाइट की दिल्ली में आपात लैंडिंग कराई गई.

विमान में चिंगारी के बाद बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो फ्लाइट की दिल्ली में आपात लैंडिंग पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

महाराष्ट्र सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के बाद उनके वर्गीकृत सुरक्षा कवर को हटा दिया है. उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सुरक्षा को बरकरार रखा गया है.

महाराष्ट्र में एमवीए के 25 नेताओं की सुरक्षा हटाई गई: अधिकारी पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सुपर 12 का 15वां मुकाबला शनिवार को न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच होगा. इस मैच में अगर श्रीलंका की टीम हारी तो उसके लिए सेमीफाइनल की राह आसान नहीं रहेगी.

NZ vs SL Match Preview: श्रीलंका की टीम हारी तो सेमीफाइनल की राह होगी मुश्किल पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें