Politics on Reservation Bill in Chhattisgarh बीआईटी दुर्ग में 1997 बैच का एलुमनी मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया.Anusuiya Uikey on reservation bill इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुईं. इस कार्यक्रम में शामिल होने आईं राज्यपाल ने आरक्षण पर बयान दिया. मीडिया ने उनसे पूछा कि राज्य शासन की तरफ से कहा जा रहा है कि राज्यपाल के पास मामला अटका हुआ है. तो इस पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि "मैं संवैधानिक पद पर हूं. नियम प्रक्रिया और कानून के तहत ही कार्य करूंगी. मैंने सरकार से 10 प्रश्न पूछे है उसका जवाब आने कब बाद ही इस विषय पर विचार करूंगी." durg news update .

क्रिसमस सेलिब्रेशन Christmas Celebration दुनिया भर में मनाया जाता है. आतिशबाजी, चर्च में लाइट, क्रिसमस ट्री, साज सजावट हर जगह एक जैसी ही होती है. लेकिन सरगुजा में क्रिसमस सेलिब्रेशन थोड़ा अलग तरह का होता है. यहां की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का समावेश क्रिसमस के उत्सव में भी दिखाई पड़ता है.merry christmas 2022

छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ Chhattisgarh MNREGA Employees Federation ने 3 सूत्रीय मांग को लेकर शनिवार को संभाग स्तर पर धरना प्रदर्शन किया. न्याय यात्रा Nyay Yatra का आयोजन प्रदेश के पांचों संभाग रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और बस्तर संभाग में किया गया. छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ ने बूढ़ा तालाब धरना स्थल से रायपुर स्मार्ट सिटी के ऑफिस तक न्याय यात्रा रैली निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. रैली के बाद कविता पटेल नायब तहसीलदार को छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री और संभाग आयुक्त के नाम से ज्ञापन सौंपा है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 26 जनवरी तक मांगें पूरी नहीं होती है, तो मनरेगा कर्मचारी महासंघ अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे. Demonstration of MNREGA workers in Chhattisgarh

भारत सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर कई तरह के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. विदेश से आने वाले यात्रियों का कोरोना जांच के लिए सैंपल लेना फिर से शुरू कर दिया गया है. खासकर चीन, हांगकांग, बैंकॉक, जापान, साउथ कोरिया सहित कई अन्य देशों से आने वाले हवाई यात्रियों से आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरते ही उनका सैंपल (Samples started for corona test at IGI Airport) लिया जा रहा है.

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा India Jodo Yatra को दिल्ली में खूब समर्थन मिल रहा है. इस दौरान फिल्मी हस्तियों का भी समर्थन मिल रहा है. शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची तो फिल्म अभिनेता व साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार कमल हासन भी राहुल गांधी के साथ यात्रा में दिखाई दिए. (Actor Kamal Haasan joins Bharat Jodo Yatra with Rahul Gandhi) उन्होंने इसे भारतीय होने का फर्ज बताया है.

दंतेवाड़ा में दुष्कर्म के बाद मासूम बच्ची की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने अलग अलग धाराओं में दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. nine year old girl raped and murdered इसके साथ ही पीड़िता के परिवार को सात लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि देने का फैसला भी दिया है. court sentenced life imprisonment मासूम बच्ची से अनाचार कर उसकी हत्या करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट दंतेवाड़ा ने आरोपी को यह कड़ी सजा सुनाई है. dantewada news update

कोरबा में शनिवार की सुबह एक 20 साल की युवती की हत्या कर दी गई. girl murdered with sharp weapon युवती पर धारदार हथियार से उसके सीने पर वार किया. जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई. Police suspect lover दिल्ली में श्रद्धा मर्डर कांड के बाद इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. हत्या के वक्त युवती घर पर अकेली थी. पुलिस ने भी मामला लव अफेयर से जुड़ा हुआ बताया है. korba news update जांच भी इसी दिशा में की जा रही है. korba crime news

