third wave of corona in Chhattisgarh: बिलासपुर में मिला ओमीक्रोन का पहला मरीज, एक दिन में आए 1500 से ज्यादा कोरोना केस

छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो चुकी है. एक दिन में 1500 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पहचान हुई है. बिलासपुर में ओमीक्रोन का एक केस दर्ज किया गया है. यह छत्तीसगढ़ में ओमीक्रोन (first Omicro patient found in Bilaspur) का पहला मामला है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ मे कोरोना की तीसरी लहर (third wave of corona in Chhattisgarh) की एंट्री की बात कही जा रही है.

छत्तीसगढ़ में ओमीक्रोन वैरिएंट ने दस्तक दे दी (First case of Omicron variant in Chhattisgarh) है. बिलासपुर का एक मरीज जो यूएई से वापस लौटा था. वह ओमीक्रोन वैरिएंट से पीड़ित पाया गया है.

Third wave corona in chhattisgarh: नए वेरिएंट ओमीक्रोन से बचाव की तैयारी में जुटा स्वास्थ्य विभाग

कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग (Chhattisgarh Health Department) पूरी तरह से हरकत में आ गया है. कोरोना संक्रमित की इलाज के लिए राज्य में अलग-अलग कैटेगिरी के 9, 533 बेड्स की व्यवस्था की गई है. विभागीय अधिकारी कोविड से बचाव और इलाज सुविधाओं को लेकर लगातार मॉनीटरिंग कर रहे हैं.

कोरोना के बढ़ते केसों के बाद रायपुर में नाइट कर्फ्यू

Raipur District administration meeting: छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर रायपुर जिला प्रशासन की बैठक में लॉकडाउन की अटकलों पर ब्रेक लग चुका है. राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है.

छत्तीसगढ़ में जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं, सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र

छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं. हालात बिगड़ते देख कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू और धारा 144 लागू कर दी गई है. लेकिन कोरोना के नए ओमीक्रोन वेरिंएंट की पहचान के लिए छत्तीसगढ़ में जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है. अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है.

जीनोम सिक्वेंसिंग (Genome Sequencing) एक तरह से वायरस का बायोडाटा होता है. वायरस की जानकारी पता करने की यह प्रक्रिया जीनोम सिक्वेंसिंग कहलाती (genome sequencing process) है. वायरस का म्यूटेशन कैसे हुआ है यह इससे पता किया जाता है

भड़काऊ बयान देने का मामला : पुणे पुलिस को बृहस्पतिवार तक कालीचरण महाराज की हिरासत मिली

पुणे पुलिस ने बुधवार को कहा कि उसने संत कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस से अपनी हिरासत में लिया है. महाराष्ट्र में कालीचरण और पांच अन्य के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण के मामले दर्ज हैं.

कांग्रेस के हेमेंद्र गोस्वामी बने मुंगेली नगर पालिका के नए अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद मुंगेली के उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है. हेमेंद्र गोस्वामी मुंगेली नगर पालिका के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं.

कोरबा में निगम ने हटाया अवैध कब्जा, कुछ झोपड़ियां जनगणना सर्वे में शामिल

कोरबा में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) के हेलीपैड के पीछे प्लांटेशन एरिया में किए गए अवैध कब्जे को हटाने का काम प्रशासन ने शुरू कर दिया है. कोरबा प्रशासन और नगर निगम की टीम ने इस दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है. निगम और जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे को हटाया.