रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार अपने चरम पर पहुंचती जा रही है. लग रहा है कि प्रदेश में तीसरी लहर (third wave of corona in Chhattisgarh) की दस्तक हो चुकी है. प्रदेश में ओमिक्रोन वैरिएंट ने भी दस्तक दे दी है. ओमीक्रोन का पहला केस बिलासपुर (first Omicro patient found in Bilaspur) से आया है. यहां दुबई से लौटा एक 52 साल का शख्स ओमीक्रोन संक्रमित मिला है. जिसके बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है. बुधवार को कोरोना केसों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कुल 1500 से ज्यादा कोरोना (1500 corona cases found) के मामले सामने आए हैं.

छत्तीसगढ़ में तेजी से लोग हो रहे कोरोना संक्रमित

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना का ब्लास्ट (corona blast in chhattisgarh) हुआ है. एक दिन में रिकॉर्ड 1500 नए कोरोना केस सामने आए हैं. रायपुर में आज सबसे ज्यादा 491 संक्रमित मरीज मिले हैं. इसके अलावा बिलासपुर में 250 , रायगढ़ में 157 संक्रमित मरीज मिले हैं. प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर (third wave of corona) लगातार तेजी से फैल रही है. तेजी से लोग इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं. बिलासपुर में ओमीक्रोन से संक्रमित एक मरीज (Omicron infected patients in Bilaspur) की पहचान हुई है. अभी पूरे सूबे में कुल 4562 मरीज कोरोना से संक्रमित हैं. बुधवार को प्रदेश में कुल 37 हजार से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया. जिसमें 1615 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं. अगर मौत की बात की जाए तो कुल 1 व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई है. यह मौत रायपुर में दर्ज की गई है. पॉजिटिविटी दर की बात करें तो यह 4.2 फीसदी तक पहुंच गया है

रायपुर में पॉजिटिविटी दर 9 फीसदी के करीब पहुंचा

सिर्फ रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में आज 5 हज़ार 751 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया. जिसमें 492 संक्रमित मरीज मिले हैं. वहीं रायपुर में आज पॉजिटिविटी दर 8.56% है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हैं राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. रात 9:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.

इन जिलों में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार

रायपुर में 491 कोरोना केस

बिलासपुर में 250 कोरोना केस

रायगढ़ में 157 कोरोना केस

दुर्ग में 187 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान

कोरबा में 99 कोरोना केस किए गए दर्ज

कोरिया में 74 कोरोना केस

जशपुर में 69 कोरोना केस

जांजगीर में 63 कोरोना केस

छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े

तारीख संक्रमित मरीज 26 दिसंबर 46 27 दिसंबर 49 28 दिसंबर 69 29 दिसंबर 106 30 दिसंबर 150 31 दिसंबर 190 1 जनवरी 279 2 जनवरी 290 3 जनवरी 698 4 जनवरी 1058 5 जनवरी 1615

5 जनवरी से रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत

रायपुर में बुधवार से नाइट कर्फ्यू लागू हो गई. करीब रात 9 बजे कलेक्टर और एसपी ने दल बल के साथ दुकानों को बंद कराया. सड़क पर कलेक्टर और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल मौजूद रहे. राजधानी में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला. नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा. रायगढ़ और बिलासपुर में बुधवार से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है