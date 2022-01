बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में ओमीक्रोन के पहले (First case of Omicron variant in Chhattisgarh) मामले की पुष्टि हुई है. बिलासपुर में एक मरीज ओमीक्रोन पॉजिटिव निकला है. UAE से बिलासपुर (Omicron confirmed in Bilaspur patient) यह मरीज लौटा था. कोरोना पीड़ित इस व्यक्ति का सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग जांच के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर भेजा गया था. जहां से ओमीक्रोन की पुष्टि हुई है.