First case of Omicron variant in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में ओमीक्रोन वैरिएंट का पहला मामला, बिलासपुर का मरीज निकला ओमीक्रोन पॉजिटिव
Published on: 39 minutes ago |
Updated on: 15 minutes ago
Updated on: 15 minutes ago
First case of Omicron variant in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में ओमीक्रोन वैरिएंट का पहला मामला, बिलासपुर का मरीज निकला ओमीक्रोन पॉजिटिव
Published on: 39 minutes ago |
Updated on: 15 minutes ago
Updated on: 15 minutes ago
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में ओमीक्रोन के पहले (First case of Omicron variant in Chhattisgarh) मामले की पुष्टि हुई है. बिलासपुर में एक मरीज ओमीक्रोन पॉजिटिव निकला है. UAE से बिलासपुर (Omicron confirmed in Bilaspur patient) यह मरीज लौटा था. कोरोना पीड़ित इस व्यक्ति का सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग जांच के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर भेजा गया था. जहां से ओमीक्रोन की पुष्टि हुई है.
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