Sant Kalicharan in judicial custody: महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी मामला: 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में कालीचरण

महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी मामले में पुलिस ने कालीचरण को कोर्ट में पेश किया है. कोर्ट में कालीचरण की जमानत को लेकर याचिका लगाई गई थी. लेकिन कोर्ट ने कालीचरण को जमानत नहीं दी. कालीचरण को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. जेएमएफसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. अब कालीचरण मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी.Click Here

Sukma Naxal encounter: सुकमा में सीआरपीएफ जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर

सुकमा में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ (Encounter between security forces and Naxalites in Sukma) हुई है. यहां के किस्टाराम के पालाचामा की पहाड़ियों में एनकाउंटर जारी है. मुठभेड़ में कई नक्सलियो के मारे जाने और घायल होने का दावा सुरक्षाबलों ने किया है. बताया जा रहा है कि फायरिंग के दौरान एक जवान घायल हो गया है. जिसे हेलीकॉप्टर के माध्यम से इलाज के लिए भेजा जा रहा है. सुकमा एसपी सुनील शर्मा (Sukma SP Sunil Sharma) ने एनकाउंटर की पुष्टि की है.Click Here

Korba Year ender 2021 : सौगातों से भरा रहा कोरबा में ये साल, 2022 में पूरी होगी कई उम्मीदें

साल 2021 खत्म होने के कगार पर है. साल 2021 कोरबा के लिए सौगातों से भरा रहा. नया साल उम्मीदों से भरा होगा. इस उम्मीद में हर कोई है. नए साल से उर्जाधानी को ढ़ेर सारी उम्मीदें हैं. कोरबा में आगामी साल में कई अधूरे प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं, जो कि जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होगा. Click Here

Bilaspur New Year 2022: पिकनिक स्पॉट सहित सभी स्थानों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर

नए साल मनाने और हुड़दंग करने वालों के लिए यह जानकारी बुरी हो सकती है. बिलासपुर पुलिस ने ऐसे स्थानों को चयनित कर लिया है, जहां लोग नए साल का जश्न मनाने जाते हैं और हुड़दंग कर दूसरों के जश्न को खराब करते हैं. ऐसे लोगों को रोकने पुलिस ने भारी संख्या में पुलिस बल की ड्यूटी लगाई है जो ऐसे लोगों को रोकेगी और जरूरत पड़ने पर पुलिसिया कार्रवाई करेगी. Click Here

new year guideline in Gourela Pendra Marwahi: नये साल के जश्न को लेकर बिलासपुर कलेक्टर ने जारी किए दिशा-निर्देश

नये साल के स्वागत की तैयारी में पूरा देश जुटा है. इस बीच ओमीक्रोन के बढ़ते खतरे (threat of Omicron) को लेकर जिला प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी हुई है. जिला प्रशासन ने नये साल के सेलिब्रेशन को लेकर गाइडलाइन जारी (new year guideline in Gourela Pendra Marwahi) किया है. ताकि जश्न में ज्यादा भीड़-भाड़ न हो और कोरोना संक्रमण की चपेट में लोग न आ सके. Click Here

Rajnandgaon administration alert on corona: कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन को लेकर प्रशासन सतर्क

Rajnandgaon administration alert on corona: कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन से बचाव को लेकर जिला प्रशासन ने सामूहिक कार्यक्रमों पर आंशिक प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही 50 फीसदी उपस्थिति के साथ कार्यक्रमों को अनुमति दी है. इस बीच कोरोना जांच की संख्या भी बढ़ा दी गई है. जिले के महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे पाटेकोहरा जांच चौकी के अलावा शहर के रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्थानों पर यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है. Click Here

छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का केस, ओमीक्रोन वेरिएंट को लेकर हड़कंप

देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन को लेकर हड़कंप है. कोरोना के नया वेरिएंट ओमीक्रोन (Omicron) से बचाव को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार चौकन्नी है. इसी बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना (corona) मरीज की संख्या अचानक बढ़ गई है. नया साल 2022 को लेकर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने नया गाइडलाइन जारी कर दिया है. Click Here

राजनांदगांव में मुखबिरी की आशंका में नक्सलियों ने उतारा ग्रामीण को मौत के घाट

राजनांदगांव में मुखबिरी की आशंका में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी है. पेंदोड़ी ग्राम पंचायत के निडेली गांव निवासी तिजुराम के घर करीब चार बजे पांच नक्सली पहुंचे. घर के दरवाजा खटखटाया. तिजु के घर से बाहर कदम रखते ही उसे उठा लिया. Click Here

Brijmohan Aggarwal taunt on Bhupesh Baghel: गांधी की बात करने वाले प्रदेश में शराब बेचते हैं

छत्तीसगढ़ में गांधी पर दिए संत कालीचरण के विवादित बयान को लेकर राजनीति खत्म नहीं हुई है. यहां लगातार पक्ष-विपक्ष मुद्दे को लेकर एक दूसरे को घेरने का काम कर रहे हैं. रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने अपने निवास पर प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने राज्य की भूपेश बघेल सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि गांधी की बात करने वाले प्रदेश में शराब बेचते हैं. सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस और बीजेपी को लेकर जो बयान दिया. उस पर पलटवार करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस की कोई विचारधारा है ही नहीं. कांग्रेस तो आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए केवल बनी एक पार्टी थी. बाद में इस पार्टी ने राजनीतिक दल का रूप ले लिया.Click Here

Tughlaqi decree of Sarpanch Faraspal Alanar: चुआ का पानी पीने को मजबूर पीड़ित परिवार

जिले के फरसपाल आलनार पंचायत सरपंच का तुगलकी फरमान के बाद 13 परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है. पीड़ित परिवार चुआ का पानी पीने को मजबूर है. इनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं. ये ग्रामीण सबसे अलग किसी तरह अपना दिन काट रहे हैं. Click Here