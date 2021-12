छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त: चार कानूनों में संशोधन, अनुपूरक बजट पास

अनुपूरक बजट के पास होने के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त (Winter session of Chhattisgarh Assembly) हो गया है. इस सत्र में दो दिन बाकी रहते ही विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (Assembly proceedings adjourned sine die) कर दी गई. click here

बीजेपी पर सीएम बघेल का तंज, अपनी इज्जत बचाने के लिए सदन से भागा विपक्ष

छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2021 खत्म (Winter session 2021 of Chhattisgarh Legislative Assembly) हो गया है. सदन में विपक्ष के हंगामे और बवाल पर सीएम बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी इज्जत बचाने के लिए सदन से भागा (BJP ran away from discussion in Chhattisgarh Legislative Assembly) है.click here

बिरगांव नगर निगम चुनाव में बीजेपी का घोषणा पत्र: मजदूरों को भूमि पट्टा देने और सभी वार्डों में राशन दुकान बनाने का वादा

भाजपा ने बिरगांव नगरीय निकाय चुनाव 2021 (Birgaon urban body elections 2021) के लिए 18 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी (BJP 18 point manifesto released) किया है.click here

मौत के बाद धर्मपरिवर्तन की सजा! गांव के मुखिया ने महिला का शव दफनाने से रोका

कांकेर के कुलगांव पंचायत के आश्रित गांव गोवर्धन (Govardhan village Kulgaon Panchayat ) में एक महिला का शव (Dead body of converted woman) दफनाने से गांव के मुखिया ने रोक दिया. महिला के परिवार ने धर्म परिवर्तन किया था. वे हिंदू से ईसाई बने थे. गोवर्धन गांव में आखिरकार मृत महिला का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया. प्रशासन के समझाने के बाद भी गांव वाले नहीं माने. करीब 26 घंटे बाद जिला मुख्यालय के मुक्तिधाम में महिला का अंतिम संस्कार हुआ.click here

Chhattisgarh Municipality Election 2021: दुर्ग में प्रचार करने जा रहे नेताओं का मतदाता कर रहे हैं विरोध

जैसे-जैसे दुर्ग में चार नगरीय निकाय के चुनाव (Four urban body elections in the state) की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे-वैसे पार्षद प्रत्याशी व जनप्रतिनिधि लोगों से वोट मांगने के लिए मतदाताओं के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं. लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अब मतदाताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. दुर्ग में मतदाताओं ने राजनेताओं के सामने नारे लगाए कि वापस जाओ.click here

Chhattisgarh Paddy Purchase 2021: जांजगीर-चांपा में अनियमितता मिलने पर केंद्र प्रभारी को नोटिस, भोथिया खरीदी केन्द्र प्रभारी को कारण बताओ नोटिस

छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू (Paddy procurement started in Chhattisgarh) हो चुकी है. सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करने पर भोथिया धान उपार्जन केन्द्र (Bhothiya Paddy Procurement Center) के प्रभारी अशोक कुमार चन्द्रा को नोटिस जारी किया गया है. यह नोटिस जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी (Nodal Officer of District Co-operative Bank) की ओर से जारी करते हुए 3 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत के लिए कहा गया है.click here

मानिकपुर खदान से ग्रामीण करते हैं कोयले की चोरी, हादसों में मौत के बाद भी प्रबंधन लापरवाह !

कोरबा में कोयला खादान से कोयला उत्खनन के अलावा दिनदहाड़े कोयले की चोरी (Villagers forced to steal coal) भी हो रही है. चोरी के दौरान कई ग्रामीणों की जान भी जा चुकी (Death while stealing coal) है. पर इस मामले को लेकर प्रशासन सतर्क नहीं दिख (Administration not alert in coal theft case) रहा है. click here

जांजगीर चांपा में गोधना अनुदान प्राप्त स्कूल में फर्जी भर्ती का खुलासा

कोरोना काल में गोधना के सरस्वती हायर सेकेण्डरी स्कूल (Saraswati Higher Secondary School) में शासन के आदेश की अनदेखी की गई. प्रबंधन और शिक्षा अधिकारी की मिलीभगत से अपने बेटों और रिश्तेदारों को गलत तरीके से नौकरी का खुलासा हुआ है. जिला शिक्षा विभाग ने जांच शुरू की तो कई अनियमितताएं मिली. जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है.click here

मुंगेली में 519 बोरी अवैध धान जब्त, कांग्रेस निगरानी समिति की सूचना पर कार्रवाई

लोरमी के खुड़िया धान खरीदी केंद्र (Lormi Khudiya Paddy Purchase Center) में बिचौलिए बीती रात चोरी छिपे धान का परिवहन कर रहे थे. किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शोभा कश्यप (District President of Kisan Congress Shobha Kashyap) की टीम ने लोरमी एसडीएम को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंचकर एसडीएम ने 519 बोरी अवैध धान को जब्त किया.click here

सहायक शिक्षकों का 'जेल भरो' आंदोलन, पुलिस ने रोका, जमकर हुई झूमाझटकी

रायपुर में सहायक शिक्षक फेडरेशन संघ (Association of Assistant Teachers Federation) वेतन विसंगति को लेकर 11 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है. सहायक शिक्षकों ने 'जेल भरो' आंदोलन के तहत प्रदर्शन किया. सहायक शिक्षक फेडरेशन संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा का कहना है कि सरकार ने वादाखिलाफी की है. हम वेतन विसंगतियों को लेकर आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे.click here