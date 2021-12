CM Baghel target on BJP ideology: 'बीजेपी के आदर्श हिटलर और मुसोलिनी, झूठ और फरेब है इनका आधार'

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि झूठ का पुलिंदा बांधने वाली बीजेपी (BJP tying a bundle of lies) ने यूपी में दुष्प्रचार कर सत्ता पर कब्जा जमाया. सीएम बघेल जयपुर में महंगाई हटाओ रैली में हिस्सा लेने गए थे.सीएम ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी का आधार झूठ और फरेब का है. यही वजह है कि बीजेपी के आदर्श हिटलर और मुसोलिनी (BJP ideals Hitler and Mussolini हैं. बीजेपी जनता को बरगलाने काम करती है.

Winter Session Of Chhattisgarh Assembly 2021: बारदाने की कमी, धर्मांतरण और शराबबंदी पर होगा घमासान

विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर 2021 (Winter Session Of Chhattisgarh Assembly 2021) से शुरू होगा. यह 17 दिसंबर 2021 तक चलेगा. पांच दिनों के इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी. वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए कुल 755 सवाल लगाए गए हैं. इनमें कुल तारांकित 382 और कुल अतारांकित 373 सवाल लगाए गए हैं. ऐसे में हंगामे की पूरी संभावना (winter session of assembly can be uproar) है. सत्र में वित्तीय कार्य के साथ-साथ अन्य शासकीय कार्य संपादित किये जाएंगे.

15 साल के सूखे के बाद सत्ता में आई थी कांग्रेस, 17 दिसंबर को भूपेश सरकार के पूरे होंगे 3 साल

17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार (Congress government in Chhattisgarh) के तीन साल पूरे हो जाएंगे. हालांकि सत्ता संभालने के साथ ही बघेल की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने अपने जनघोषणा पत्र के 36 वादों में दो महत्वपूर्ण वादों को शपथ लेने के तत्कार बाद ही पूरा किया. तो आइये जानते हैं कि 15 साल के सूखे के बाद सत्ता पाने वाली कांग्रेस की सरकार का इन तीन साल का सफर कैसा रहा...

प्रदेश में नहीं दिखते मुख्यमंत्री और द्वितीय मंत्री सिंहदेव, 3 साल से छत्तीसगढ़ भगवान भरोसे : संजय

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) और सीएम पद के दूसरे दावेदार स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (Health Minister TS Singhdeo) आयेदिन छत्तीसगढ़ के बाहर ज्यादा नजर आते हैं. इसको लेकर भाजपा ने बघेल और सिंहदेव के इन दौरों पर सवाल खड़े किये हैं. विपक्ष का आरोप है कि इन दोनों के लगातार बाहर रहने से छत्तीसगढ़ पिछले तीन सालों से भगवान भरोसे चल रहा है.

नरहरपुर नगर पंचायत चुनाव 2021: चुनावी मैदान में उतरे कांकेर लोकसभा सांसद मोहन मंडावी

कांकेर लोकसभा सांसद मोहन मंडावी ने (Kanker Lok Sabha MP Mohan Mandavi) नरहरपुर नगर पंचायत चुनाव 2021 (Narharpur Nagar Panchayat Election 2021 )के लिए 15 वार्डों में डोर टू डोर जनसम्पर्क (Door to door election campaign) कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की है.

रामविचार नेताम का बेतुका बयान: कहा-DM और SP को पहनाई जाएगी जूते की माला

राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम (Rajya Sabha MP Ramvichar Netam) ने भूपेश सरकार को निशाने पर लिया है. उन्होंने छत्तीसगढ़ में अपराध (crime in chhattisgarh), भेदभाव, किसान-मजदूरों की दुर्गति, लचर पब्लिक सुविधाओं और अन्य कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है. उन्होंने प्रशासन और पुलिस के लिए कई बेतुका बयान दिए. रविवार को वह सरगुजा में मीडिया से रूबरू हुए हैं.

दंतेवाड़ा में डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन महाअभियान, लाखों लोगों ने लगवाये टीके

दंतेवाड़ा में डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा (Door to door vaccination campaign in Dantewada) रहा है. हर घर जाकर लोगों को वैक्सीन दी जा रही है. अब तक 31,5,868 लोगों को कोरोना का टीका दंतेवाड़ा में लगाया जा चुका है.

Fengshui Tips: नये साल पर घर ले आएं लाफिंग बुद्धा और मुख्य दरवाजे के सामने रख दें, हो जाएंगे मालामाल

भारतीय वास्तु की तरह चीनी वास्तु फेंगशुई का भी बड़ा महत्व है. मुख्यतः सकारात्मकता बढ़ाने के लिए लोग फेंगशुई प्रतीकों का प्रयोग करते हैं. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन फेंगशुई प्रतीकों को घर या कार्यस्थल पर रखने से विभिन्न समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है. जीवन में समृद्धि, खुशहाली और तरक्की की प्राप्ति होती है. लेकिन इन फेंगशुई प्रतीकों में भी लाफिंग बुद्धा (laughing buddha) का महत्व सबसे ज्यादा है. तो आइये जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा किस तरह से आपके जीवन में खुशियां ला सकता है...

कांकेर में ट्रक और कार की भीषण टक्कर, दो लोगों की मौत

कांकेर में ट्रक और कार में भीषण टक्कर (Two people died in a collision between Car and truck) से दो लोगों की मौत हो गई है.

कोरबा में गोलीकांड का मुख्य आरोपी साजिद खान गिरफ्तार, पुलिस ने शहर में कराया पैदल मार्च

कोरबा में बिलासपुर के युवक सुमित कुमार चौधरी पर गोली चलवाकर रंजिश को भुनाने की कोरबा में आपराधिक षड्यंत्र रचने वाला (criminal conspiracy in korba) मुख्य आरोपी डीजल माफिया साजिद खान (Main accused diesel mafia Sajid Khan) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.