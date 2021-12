दंतेवाड़ाः छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में वैक्सीनेशन महाअभियान (Vaccination campaign in Dantewada) काफी जोर-शोर से चल रहा है. दरअसल, कोरोना की तीसरी लहर के साथ-साथ भारत में कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रॉन (Corona new variant omicron) की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. दंतेवाड़ा जिला में कोरोना की तीसरी लहर (Third wave of corona in Dantewada) को देखते स्वास्थ्य अमला टीका पंडुम मनाया जा रहा है. टीका पंडुम महाअभियान (Health Amla Tika Pandum) दो चरणों में चलाया गया, जिसमें पहला चरण जिले के अंदरूनी क्षेत्र के गांव में डोर टू डोर (Door to door vaccination) स्वास्थ्य विभाग की टीम (Health department team) पहुंच कर लोगों का टीकाकरण की.

दंतेवाड़ा में वैक्सीनेशन महाअभियान

दंतेवाड़ा कोविड टीकाकरण महाअभियान: 144 ग्राम पंचायतों में वैक्सीनेशन

डोर टू डोर टीकाकरण का लक्ष्य

पहले चरण में ग्रामीण स्तर में 6000 से ज्यादा लोगों ने कोविड-19 का टीका लगाया. दूसरे चरण में शहरी स्तर पर जिले के 15 वार्डों में टीका पंडुम महाअभियान के तहत जिला स्वास्थ विभाग की टीम के साथ मितानिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व डॉक्टरों की टीम ने सभी 15 वार्डों में डोर टू डोर टीकाकरण किया.

शहर के लोग दिखे ज्यादा लापरवाह

इस अभियान में ग्रामीणों की अपेक्षा शहरी लोगों में कोरोना की तीसरी लहर के प्रति लापरवाही देखने को मिली. स्वास्थ्य विभाग की टीम को दरवाजे पर देख ज्यादातर शहरी लोग घर का दरवाजा बंद करते नजर आए या फिर बहानेबाजी करते लोग नजर आये.

समझाकर दी जा रही वैक्सीन

बावजूद इतनी चुनौतियों के बड़ी मशक्कत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम नोडल अफसर डॉ. एस मंडल, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सलाहकार गीतू हरित और पालिका उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह ने समझाकर कुछ लोगों ने टीका लगाया.

स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को कर रहे जागरूक

इस विषय में ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान स्वास्थ्य विभाग के मीडिया सलाहकार अंकित सिंह ने बताया कि जिले में शत प्रतिशत टीकाकरण के लिए कलेक्टर दीपक सोनी विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रहे. टीकाकरण केंद्रों में पहुंच ग्रामीण और स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक कर रहे हैं, ताकि लोग वैक्सीन लगवाये. साथ ही जिले में शत प्रतिशत वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा हो (Door to door vaccination campaign in Dantewada) . गौर हो कि जिले में अब तक लक्ष्य के अनुरूप पहला कोरोना का डोज अब तक 188236 व कोरोना का दूसरा डोज 12636 किया गया. अब तक पहला व दूसरा डोज टोटल 315868 कोविड टीकाकरण किया जा चुका है.