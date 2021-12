कांकेर: छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2021 (Chhattisgarh urban body election 2021) का आगाज हो चुका है. हर प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्र में चुनावी प्रचार में जुट चुका है. ऐसे में कांकेर लोकसभा सांसद मोहन मंडावी (Kanker Lok Sabha MP Mohan Mandavi) नरहरपुर नगर पंचायत चुनाव 2021 (Narharpur Nagar Panchayat Election 2021 ) के लिए 15 वार्डों में डोर टू डोर जनसम्पर्क (Door to door election campaign) कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की है.

कांग्रेस सेंध लगाने के प्रयास में

दरअसल, जिले में नगर पंचायत नरहरपुर में चुनावी बिगुल बज चुका है. भाजपा कांग्रेस अपने-अपने स्तर पर प्रचार-प्रसार शुरू कर चुके हैं. नरहरपुर नगर पंचयात भाजपा का गढ़ कहलाता है. यही कारण है कि इस गढ़ में सेंध लगाने का पूरा प्रयास कांग्रेस की ओर से की जा रही है.

कांग्रेस की नाकामियों को गिनाया

कांकेर लोकसभा सांसद मोहन मंडावी चुनावी प्रचार-प्रसार को मैदान में उतर (Door to door election campaign of Kanker Lok Sabha MP Mohan Mandavi) गए हैं. इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत की. बातचीत के दरम्यां उन्होंने बताया कि हम विकास के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं. भाजपा के कारण ही नरहरपुर नगर पंचायत में विकास हुआ है. कांग्रेस सरकार जो 36 घोषणा पत्र लायी है, उसमें से एक भी घोषणा पर अमल नहीं हुआ है. शराब के कारण आज गृह युद्ध छिड़ गया है. बच्चे पढ़ाई-लिखाई नहीं कर पा रहे, गली-मोहल्लों में शराब बिक रही है, नरवा -गरवा-घुरवा का लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा.

भाजपा ने किए विकास के वादे

इसके अलावा सांसद मोहन मंडावी ने कहा कि कांग्रेस राज में नजूल भूमि का डेढ़ गुना टेक्स वसूला जा रहा है. हमारी सरकार जिसकी भी सरकारी जमीन है, उसे मुफ्त में पट्टा देगी. 6 लाख प्रधानमंत्री आवास भाजपा सरकार के माध्यम से दिया गया है. हम नगर पंचायत चुनाव में हम विकास के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे हैं.

नरहरपुर नगर पंचायत में कुल करीब 4600 मतदाता

गौर हो कि नरहरपुर नगर पंचायत में कुल 15 वार्ड है. जबकि यहां के नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कुल करीब 4600 मतदाता करते हैं. यहां वर्तमान में भाजपा का वर्चस्व है. भोपेश नेताम यहां से बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हुए निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष हैं. छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में नाम वापसी को सोमवार का दिन निर्धारित था. नरहरपुर नगर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों में से केवल एक प्रत्याशी ने ही नाम वापस लिया, जिसके बाद नगर पंचायत के 15 वार्ड से 43 प्रत्याशी मैदान में है. निर्वाचन अधिकारी द्वारा विभिन्ना वार्डों से अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है.