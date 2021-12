नगरीय निकाय चुनाव 2021: भिलाई में टिकट बंटवारे से नाराज बीजेपी नेता सुमन उन्नी का हंगामा, मीटिंग में फेंकी कुर्सियां

भिलाई नगरीय निकाय चुनाव (Urban Body Elections Chhattisgarh 2021) में टिकट बंटवारे से नाराज महिला नेता सुमन उन्नी ने हंगामा मचा (Uproar of BJP leader Suman Unni) दिया. उन्होंने बीजेपी की मीटिंग के दौरान कुर्सियां फेंकी और जमकर बवाल काटा.click here

COVID इफेक्ट : रायपुर में 70 % तक घटा पटाखों का बिजनेस, शादियों का कॉन्ट्रैक्ट भी इवेंट प्लानर को

शादियों का सीजन (wedding season) शुरू हो गया है. बिना पटाखों के शादियां कुछ अधूरी सी रहती हैं. पिछले साल कोविड के कारण पटाखों का मार्केट डाउन रहा. इस साल भी बाजार शांत है. दुकानदारों के मुताबिक इस बार ज्यादा सेल नहीं हुई है. 2020 के मुकाबले शादियां तो ज्यादा हो रही हैं, लेकिन पटाखों का सेल सिर्फ 30 से 40 परसेंट ही रह गया है.click here

3 साल में रिकॉर्ड 70 लाख कमाई करने पर बिलासपुर ब्रेल प्रेस को मिला देश का बेस्ट ब्रेल प्रेस अवार्ड

छत्तीसगढ़ के इकलौते ब्रेल प्रेस (Chhattisgarh only braille press) को दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए कम समय में बेहतर मैटेरियल तैयार करने में देश भर में अव्वल आने पर बेस्ट ब्रेल प्रेस अवार्ड (Best Braille Press Award) से सम्मानित किया गया है.click here

नगरीय निकाय चुनाव छत्तीसगढ़ में पश्चिम बंगाल की तरह कोरोना को दे रहा है दावत !

छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या (Corona infected increasing continuously in Chhattisgarh) और इस बीच नगरीय चुनाव (chhattisgarh urban body election 2021) से कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका है. इसको लेकर डॉक्टर भी चिंता जता रहे हैं. हालांकि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि कोरोना गाइडलाइन के तहत चुनाव संपन्न कराने की बात कह रहे हैं.click here

छत्तीसगढ़ में मखाने की खेती और प्रसंस्करण को अब ऐसे मिलेगा बढ़ावा

सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के पहले मखाना प्रसंस्करण (Makhana processing center) केंद्र की शुरुआत की है. इसकी मदद से बिहार के मिथिला का मखाना अब छत्तीसगढ़ में भी उत्पादित होगा. सीएम भूपेश बघेल को इस मौके पर मखाने की माला पहनाई गई.click here

स्वास्थ्य विभाग ने कोविड वैक्सीनेशन में लगाई पूरी फील्ड टीम, कोरबा में नवजात-गर्भवतियों का रूटीन टीकाकरण ठप

कोरबा समेत पूरे छत्तीसगढ़ और देशभर में एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसारने लगा है. हालांकि इससे बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शहर से लेकर पूरी ग्रामीण क्षेत्रों की भी मैदानी टीम को कोरोना वैक्सीनेशन (covid vaccination in korba) में लगा दिया है, यह ठीक भी है. लेकिन दूसरी तरफ नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए रूटीन टीकाकरण अभियान ठप (Routine vaccination of newborns and pregnant women stopped) हो गया है. इससे नवजात और गर्भवतियों के लिए समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है.click here

रायपुर में मच्छरों की बढ़ती समस्या से जनता को नहीं मिल रहा छुटकारा, मेयर एजाज ढेबर गिना रहे दूसरी समस्याएं

रायपुर नगर निगम (Raipur Municipal Corporation) को स्वच्छता के लिए देश में छठा स्थान (Raipur ranked sixth in cleanliness survey) प्राप्त हुआ है. रायपुर नगर निगम को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलने के बाद एक ओर जहां नगर निगम के कार्यों की प्रशंसा हो रही है. वहीं शहर में मच्छरों की तादाद ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है.click here

Corona vaccination in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में आधी आबादी को लगा कोरोना का दोनों टीका, वैक्सीनेशन में प्रदेश अव्वल

छत्तीसगढ़ में कोरोना के मोर्चे पर एक राहत भरी खबर है. यहां प्रदेश की पात्र आधी आबादी को (Fifty percent of Chhattisgarh population got both doses of corona vaccine) कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जा चुके हैं. करीब 99.67 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन (Corona vaccination in Chhattisgarh) का दोनों डोज लग चुका है. जबकि 1.79 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है.click here

मांझी का मानना था कि आदिवासी समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा- राज्यपाल अनुसुइया उईके

बालोद के डोंडी लोहारा क्षेत्र में वनांचल के बीच एक बाघमार गांव में मांझी सरकार का मेला आयोजन हो रहा है. जिसमें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुइया उईके (Chhattisgarh Governor Anusuiya Uikey) शामिल हुई.click here

Paddy smuggling in Balrampur: झारखंड से धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की थी तैयारी, पुलिस ने 70 बोरी अवैध धान किया जब्त

छत्तीसगढ़ सीमावर्ती इलाके में धान खरीदी (Chhattisgarh Paddy purchased 2021) के साथ बिचौलिए भी सक्रिय हो गए हैं. बिचौलिये झारखंड से अवैध 70 बोरी धान (Paddy smuggling in Balrampur) छत्तीसगढ़ में खपाने के फिराक में थे. तभी विजय नगर पुलिस (Vijay Police) को जानकारी मिल गई. जिसके बाद पुलिस ने अवैध धान (illegal paddy) को कनहर नदी के किनारे से बरामद किया है.click here