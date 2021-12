रायपुर: कोरोना टीकाकरण का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए छत्तीसगढ़ (Corona vaccination in Chhattisgarh) में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है. वैक्सीनेशन के लिए पात्र प्रदेश की आधी आबादी (Fifty percent of Chhattisgarh population got both doses of corona vaccine) को कोरोना से बचाव के लिए दोनों टीके लगाए जा चुके हैं. प्रदेश में अब तक 99 लाख 67 हजार 184 नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है. वहीं एक करोड़ 79 लाख 30 हजार 288 लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है.

91 फीसदी आबादी को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज

राज्य की 91 प्रतिशत आबादी को कोरोना वैकसीन की पहली डोज लग चुकी है. प्रदेश के एक करोड़ 96 लाख 51 हजार नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगाया जाना है. पहली और दूसरी, दोनों खुराकों को मिलाकर प्रदेश में अब तक दो करोड़ 78 लाख 97 हजार 472 टीके लगाए जा चुके हैं.

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्रों पर भी कोरोना का टीका लगाने का काम किया जा रहा है. जिन किसानों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है. उन्हें धान खरीदी केंद्रों पर टीका लगाया जा रहा है. इस तरह प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है