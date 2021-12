रायपुर में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए पदोन्नत अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पदोन्नत (आरक्षक से प्रधान आरक्षक प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक ) कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम(Training given to promoted officers) रक्षित केंद्र रायपुर (Rakshit kendra Raipur) में आयोजित किया गया. जिसमें प्रशिक्षण के दौरान पीटी परेड के साथ ही पुलिस रेगुलेशन, कानून, आईपीसी, सीआरपीसी विषयों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया.Click Here

Shortage of Gunny Bags in Chhattisgarh: बारदानों की कमी पर भूपेश-रमन आमने-सामने

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो चुकी है. लेकिन बारदानों की कमी (shortage of gunny bags in Chhattisgarh) बनी हुई है. भूपेश बघेल ने बारदानों की कमी का ठीकरा (Bhupesh Baghel Statement on shortage of gunny bags) केंद्र सरकार पर फोड़ दिया है. भाजपा ने भी पलटवार किया है. पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर प्रदेश में धान खरीदी की व्यवस्था खत्म करने का आरोप लगाया और उन्हें छत्तीसगढ़ का असफल सीएम बताया.Click Here

Gabbar Dog Scott की मदद से पुलिस ने बैंक में सेंधमारी करने वाले आरोपितों को किया गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के कुम्हारी थाना क्षेत्र के कपड़ा मार्केट के पास 29 नवंबर को केनरा बैंक में आधी रात को सेंधमारी कर बैंक में चोरी करने का प्रयास किया गया था. जिसकी लिखित शिकायत कैनरा बैंक के प्रबंधक प्रकाश कुमार ने कुम्हारी थाने में दर्ज कराई थी. घटना की जानकारी पुलिस को लगते ही पुलिस के आला अधिकारी समेत डॉग स्कॉट भी घटनास्थल पर पहुंचा.Click Here

सफाई व्यवस्था पर सालाना 8 करोड़ का खर्चा, फिर भी कचरे के ढेर पर है गार्बेज फ्री सिटी कोरबा

छत्तीसगढ़ का कोरबा प्रदेश का ऐसा इकलौता नगर निगम है, जिसके पास विकास कार्यों के साथ साफाई-व्यवस्था के लिए फंड भी आता है.साफ- सफाई के लिए राज्य सरकार के फंड के अलावा एनटीपीसी, एसईसीएल, सीएसईबी और बालको जैसे सार्वजनिक उपक्रमों का फंड और संसाधन भी मौजूद है. इतने विकल्पों के बावजूद यहां सफाई का काम नहीं हो रहा है. कुछ वार्ड तो कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं कि यहां सफाई कार्य कौन कराएगा? निगम अपने फण्ड से सफाई कार्यों के लिए सालाना 8 करोड़ रुपये खर्च करता है. बावजूद इसके सफाई व्यवस्था पटरी पर नहीं लौट रही है. टीपी नगर स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में निगम का जोन कार्यालय संचालित है. लेकिन ठीक इसके पीछे अघोषित डंपिंग यार्ड बना दिया गया है. जहां कचरे का अंबार लगा हुआ ( Garbage piled up in Korba) है. जबकि एसईसीएल की कालोनियों में एसईसीएल की ओर से सफाई व्यवस्था का ठेका समाप्त हो चुका है, अब यहां नालियां भी गंदगी से बजबजा रही हैं. ऐसी परिस्थितियों में नगर निगम को गार्बेज फ्री सिटी का अवार्ड दिया जाना, व्यवस्थाओं पर कई सवालिया निशान खड़े कर रहा है. Click Here

Chhattisgarh municipal elections 2021: भैरमगढ़ नगर पंचायत चुनाव के लिए सभी कांग्रेस प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2021 (Chhattisgarh municipal elections 2021) में पर्चे दाखिल करने की अंतिम तिथि तीन दिसम्बर है. गुरुवार को नगर पंचायत भैरमगढ़ (Nagar Panchayat Bhairamgarh) के सभी पंद्रह वार्डों में कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल किए (Congress leaders filed nomination in Bijapur). नामांकन दाखिल के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर की प्रभारी एवं प्रदेश महासचिव रुक्मणी कर्मा, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं बीजापुर के विधायक विक्रम शाह मंडावी, जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर के अध्यक्ष लालू राठौर, जिला पंचायत बीजापुर के अध्यक्ष शंकर कुड़ियम एवं प्रदेश कांग्रेस के सचिव अजय सिंह मौजूद थे.Click Here

सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के 211 पदों के परीक्षा परिणाम जारी करने पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के 211 पदों के परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (Chhattisgarh Public Service Commission) ने छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) भर्ती परीक्षा नियम 2014 (Chhattisgarh Forest Service Recruitment Exam Rules 2014) के तहत सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के 211 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था.Click Here

छत्तीसगढ़ में ओमीक्रोन का खौफः विदेश से लौटे 166 यात्री हुए क्वारंटाइन

कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमीक्रोन का खौफ अब छत्तीसगढ़ (Fear of omicron in chhattisgarh)में देखने को मिल रहा है. विदेश से आये 166 यात्रियों को क्वारंटाइन किया गया(166 passengers returned from abroad were quarantined) है. दरअसल, कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (Corona new variant Omicron) को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है. 12 देशों को हाई रिस्क पर रखा गया है और इन देश से आने वाले सभी यात्रियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सभी यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही कोरोना टेस्ट किया जा रहा है. जिसके बाद 7 दिन के लिए उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है. अगर कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पर पॉजिटिव पाया गया, तो उसके सैंपल को जिनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया जाएगा.Click Here

Chhattisgarh Paddy Purchase 2021: सरगुजा में प्रभारी मंत्री शिव डहरिया ने धान खरीदी केन्द्र का किया औचक निरीक्षण

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया (Incharge minister Shiv Dahria in Surguja) सूरजपुर प्रवास के दौरान धान खरीदी केन्द्र (paddy procurement center) का औचक निरीक्षण किये. छत्तीसगढ़ धान खरीदी 2021 (Chhattisgarh Paddy Purchase 2021) कल से शुरू हो चुका है. उदयपुर विकासखंड के दूरस्थ गांव डांड़गांव धान खरीदी केंद्र में उन्होंने निरिक्षण किया. इस बीच प्रभारी मंत्री ने केंद्र सरकार पर कई आरोप भी लगाए.Click Here

आखिर दिन में मच्छरदानी लेकर रायपुर नगर निगम क्यों पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता

राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ रहे मच्छर (Mosquitoes Increasing in Raipur) के कारण हो रही बीमारियों और निगम की अव्यवस्था के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं (Bharatiya Janata Yuva Morcha worker) ने अनोखे तरीके से विरोध जताया. मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हाथ में मच्छरदानी लेकर आजाद चौक से रायपुर नगर निगम तक पैदल यात्रा निकाली. इस दौरान भारी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे. वहीं नगर निगम में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे, जबकि बैरिकेडिंग भी की हुई थी. जब भाजयुमो कार्यकर्ता निगम पहुंचे तो पुलिस से कार्यकर्ताओं की धक्का-मुक्की हुई और कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ नगर निगम के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया.Click Here

जगदलपुर में पैरावट में लगी आग में झुलसने से 2 बच्चों की मौत, एक की हालत अभी भी गंभीर

जगदलपुर के भानपुरी इलाके में आज हुए एक बड़े हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई है. जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. शाम में ये तीनों बच्चे पैरावट में खेल रहे थे. इसी दौरान वहां आग लगने से 5 साल के एक बच्चे की आग में झुलसने से मौके पर ही मौत हो (two children died due to scorching in Jagdalpur) गई, जबकि 9 साल के दूसरे बच्चे की मौत अस्पताल ले जाते समय ही हो गई. वहीं घटना में गंभीर रूप से झुलसे तीसरे बच्चे की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. घटना के बाद मृत बच्चों के परिवार समेत पूरे गांव में मातम पसर गया है.Click Here