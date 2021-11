12 देश में ओमीक्रोन से हाई रिस्क, रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर अलर्ट जांच रहे पैसेंजर्स की ट्रैवल हिस्ट्री

कोविड के नए वैरिएंट 'ओमीक्रोन' (covid New Variant Omicron) को लेकर पूरा देश अलर्ट पर है. यह वैरिएंट विश्व के 12 देशों में पाया जा चुका है. इसके प्रसार की आशंका देखते हुए भारत सरकार ने देशभर में अलर्ट जारी कर दिया है. रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर (Alert Issued Regarding Omicron at Swami Vivekananda Airport raipur) अलर्ट जारी कर दिया गया है. साथ ही पैसेंजर्स की ट्रैवल हिस्ट्री की भी जांच की जा रही है.

छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से होनी है धान खरीदी, अब तक बारदाने की व्यवस्था नहीं कर पाई सरकार : विष्णुदेव साय

छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय (BJP State President of Chhattisgarh Vishnudev Sai) ने प्रेस कांफ्रेंस कर छत्तीसगढ़ सरकार (Government of Chhattisgarh) पर निशाना साधा है. उन्होंने सरकार पर किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया.

paddy procurement in chhattisgarh 2021 : सीएम भूपेश पर रमन का तंज-क्या पीएम बारदाने की दुकान खोलकर बैठे हैं?

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत (Politics Over The Purchase of Paddy in Chhattisgarh) चरम पर है. बारदाने के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर बरसे. उन्होंने आरोप लगाया कि जब सरकार ने बारदाने का ऑर्डर ही नहीं दिया था तो इन्हें बारदाना कहां से मिलेगा. पीएम मोदी बारदाने की दुकान थोड़े ही खोलकर बैठे हैं. छत्तीसगढ़ में 14 लाख गरीबों को आवास योजना के तहत राशि मिलनी थी, लेकिन राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि नहीं दी, जिस कारण केंद्र सरकार ने पैसा वापस ले लिया.

paddy procurement in chhattisgarh 2021 : धान खरीदी केंद्रों में बदइंतजामी, न टोकन की व्यवस्था है न ही बारदाने का इंतजाम

छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर से धान खरीदी करने का निर्णय लिया है. लेकिन यह खरीदी कितनी सफल हो पाती है यह तो समय ही बताएगा. सूबे के धान खरीदी केंद्रों में बदइंतजामी का (Mismanagement in Paddy Procurement Centers) माहौल है. धान खरीद केंद्रों में न तो टोकन की व्यवस्था है और न ही किसानों के लिए अभी तक बारदाने की ही पुख्ता व्यवस्था कराई गई है. इस कारण छत्तीसगढ़ के धान किसानों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है.

केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने नक्सल मोर्चे पर ली अहम बैठक, नारायणपुर में जवानों से की मुलाकात

केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार (Central Internal Security Advisor K Vijay Kumar ) एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे. उन्होंने नारायणपुर और कांकेर मे जवानों से मुलाकात की. इसके बाद के विजय कुमार ने रायपुर में नक्सल मोर्चे पर पुलिस के आलाधिकारियों के साथ मीटिंग की (held a meeting with the top police officers on the naxal front). इस बैठक में नक्सलियों को खदेड़ने पर चर्चा हुई. मीटिंग में छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा और एडीजी विवेकानंद सिन्हा (DGP Ashok Juneja and ADG Vivekananda Sinha) मौजूद रहे.

Paddy procurement in chhattisgarh 2021: सूरजपुर में धान खरीदी के लिए टोकन काटे जाने की प्रक्रिया शुरू

धान खरीदी (Paddy procurement in chhattisgarh 2021) 1 दिसंबर से शुरू होनी है. जहां एक और प्रदेश के कई जिलों से टोकन (Token issue process started for paddy purchase in Surajpur) के पहले दिन किसानों के परेशान होने की खबर आई. वहीं सूरजपुर जिले में धान खरीदी को लेकर खाद्य विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है. सूरजपुर जिले में कुल 50 उपार्जन केंद्र हैं.

कृषि कानून की वापसी पर TS Singhdeo ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले- MSP पर गारंटी कानून बनाए मोदी सरकार

सूरजपुर केरता शुगर फैक्ट्री (Surajpur Kerta Sugar Factory) के कार्यक्रम में स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंह देव (Health and Rural Development Minister TS Singh Deo) पहुंचे थे. टीएस सिंहदेव ने कृषि कानून वापसी बिल 2021 (Farm Laws Repeal Bill ) पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक एमएसपी गारंटी कानून (MSP Guarantee Act) पर कोई पहल नहीं की. इस ओर मोदी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है. ससंद के शीत सत्र में मोदी सरकार (Parliament Winter Session Farm Laws Repeal) ने इस बिल को वापस लिया है.

धर्मांतरण को लेकर Chhattisgarh Food Minister Amarjit Singh ने भाजपा पर कसा तंज, कहा- उनका पुराना रिकॉर्डिंग अटक गया है

छत्तीसगढ़ के खाद्यमंत्री अमरजीत सिंह भगत (Chhattisgarh Food Minister Amarjit Singh) ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि उनका पुराना रिकॉर्डिंग फंस (BJP old recording has stopped) गया है. इसलिए वो बार-बार धर्मांतरण (proselytization in chhattisgarh) और हिन्दू-मुस्लिम को लेकर बयान (BJP politics on conversion and Hindu Muslim)दे रहे हैं. click here