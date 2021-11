रायपुर : कोविड के नए वैरिएंट 'ओमीक्रोन' ((Kovid New Variant Omicron) ) को लेकर पूरा देश अलर्ट पर है. यह वैरिएंट विश्व के 12 देशों में पाया जा चुका है. साथ ही यह काफी से यह लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है. इसके प्रसार की आशंका को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने देशभर में अलर्ट जारी कर दिया है. स्पेसियली इन 12 देशों से आने वाले सभी लोगों की टेस्टिंग के साथ-साथ ट्रेसिंग भी की जा रही है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर भी नए वैरिएंट को लेकर अलर्ट (Alert Issued Regarding Omicron at Swami Vivekananda Airport) जारी कर दिया गया है. खासकर हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले सभी लोगों की टेस्टिंग की जा रही है. टेस्टिंग के बाद भी उन्हें 7 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन में भेजा जा रहा है.





12 देश हाई रिस्क पर, वहां से आने वाले सभी लोगों की हो रही कोरोना जांच

यूके, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशियस, न्यूजीलैंड, जिंबाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजरायल ये वह देश हैं, जिनको हाई रिस्क पर रखा गया है. वहीं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन देशों से आने वाले सभी यात्रियों की कोविड जांच की जा रही है. फिर उन्हें 7 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन किया जा रहा है.

एयरपोर्ट पर पॉजीटिव पाए गए लोगों को भेजा जाता है आइसोलेशन में, 7 दिन बाद फिर जांच

संचालक एपिडेमिक कंट्रोल डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि अगर एयरपोर्ट में हुए टेस्ट में कोई व्यक्ति पॉजीटिव पाया जाता है तो उसे तुरंत आइसोलेशन सेंटर भेज दिया जा रहा है. वहीं अगर क्वॉरेंटाइन के दौरान कोई पॉजीटिव पाया जाता है तो तत्काल उसे आइसोलेशन सेंटर भेजा जा रहा है. 7 दिन के बाद सभी का फिर से दोबारा कोरोना टेस्ट किया जा रहा है. अगर कोई व्यक्ति पॉजीटिव नहीं पाया जाता है तो उन्हें बाहर जाने दिया जा रहा है. इसके बाद भी लगातार उन सभी की ट्रेसिंग की जा रही है.

दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए गाइडलाइन पहले जैसे ही

दूसरे राज्य से आने वालों के लिए गाइडलाइन पहले जैसे ही हैं. दोनों टीका लगा चुके लोगों को सर्टिफिकेट दिखाकर एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया जा रहा है. जबकि जिन्होंने एक टीका लगाया है और जिन्होंने दोनों वैक्सीन नहीं लगाई है, उनका कोरोना टेस्ट एयरपोर्ट पर ही किया जा रहा है. इसके बाद ही उन्हें बाहर जाने दिया जा रहा है.

रायपुर में विदेश से नहीं आती डाइरेक्ट फ्लाइट

12 हाई रिस्क वाले देशों से जो लोग भारत आ रहे हैं, उन सभी का दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे एयरपोर्ट पर कोविड टेस्ट किया जा रहा है. इसके बाद उन्हें 7 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन किया जा रहा है. इधर, रायपुर एयरपोर्ट में विदेश से कोई डाइरेक्ट फ्लाइट लैंड नहीं करती है. बावजूद इसके जो लोग दूसरे देशों से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता से रायपुर आ रहे हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी जा रही है. अगर वे लोग 12 हाई रिस्क वाले देशों में से हैं तो उनकी टेस्टिंग और ट्रेसिंग की जा रही है.



प्रदेश में रोजाना मिल रहे 30 के आसपास संक्रमित मरीज

प्रदेश में संक्रमित मरीजों की बात की जाए तो प्रदेश में करीब रोजाना 30 के आसपास मरीज मिल रहे हैं. प्रदेश में पॉजीटीविटी दर काफी कम है. रोजाना 0.20 के आसपास प्रदेश में पॉजीटीविटी दर रह रही है. वहीं कम संक्रमित मरीज मिलने की वजह से प्रदेश में 15-20 हजार कोरोना टेस्ट ही रोजाना हो रहे हैं. हालांकि पिछले 1 महीने में संक्रमित मरीजों की संख्या थोड़ी बढ़ी जरूर है. जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 330 है, जबकि मृत्यु दर काफी कम हुआ है. बीते एक हफ्ते में छत्तीसगढ़ में (Death Due to Corona in Chhattisgarh) कोरोना से एक की मौत हुई है.



मैरिज सीजन की वजह से टीकाकरण पर ब्रेक

वैक्सीनेशन की बात की जाए तो मैरिज सीजन के कारण वैक्सीनेशन की रफ्तार थोड़ी कम जरूर हुई है. प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 64 लाख 75 हजार 460 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है. जबकि इस सीजन से पहले रोजाना दो से ढाई लाख वैक्सीन रोजाना लगाई जा रही थी. अब करीब एक से डेढ़ लाख लोगों को रोजाना वैक्सीन लगाई जा रही है.