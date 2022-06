रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नेशनल न्यूज चैनल के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया (Cheating of name of investing money in National News Channel ) है. आरोपी ने न्यूज चैनल में पैसा लगाने और फिर उसमें होने वाले प्रॉफिट में से 15 फीसद का लाभ देने का भरोसा दिलाकर लाखो रुपए ठग लिए. आरोपी ने पीड़ित से खुद को राष्ट्रीय न्यूज चैनल में एडवरटाइजिंग मार्केटिंग का मैनेजर होना बताकर भरोसे में लिया. इसके बाद पीड़ित पदम कुमार जैन से करीब 76 लाख रुपये की ठगी की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी अनिल नायर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है.

न्यज चैनल के नाम पर ठगी

ऐसे की ठगी: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक खम्हारडीह निवासी पदम कुमार जैन ने आरोपी अनिल नायर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. नायर पर आरोप है कि उसने प्रार्थी से कुछ साल पहले संपर्क किया. उसके बाद न्यूज चैनल में फायदा कराने का भरोसा दिलाया. मार्केट में तगड़ा प्रॉफिट होने का भरोसा दिलाया. इसके बाद बारी-बारी से लगभग 76 लाख रुपए वसूल कर लिए. पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले से ही धोखाधड़ी का मामला दर्ज है. जिसमें वो जेल भी जा चुका है. फिलहाल इस मामले में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज कार्रवाई की जा रही है.