नई दिल्ली/नोएडा/ रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Case filed against Chhattisgarh Chief Minister bhupesh baghel ) के खिलाफ कोविड-19 महामारी के नियमों का उल्लंघन करने के (FIR against CM Bhupesh Baghel in Noida) आरोप में नोएडा के थाना सेक्टर-113 में मुकदमा दर्ज किया गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh cm Bhupesh Baghel) के साथ ही अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री बघेल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर प्रचार (Door To Door campaign in Noida) के दौरान कोविड-19 (COVID 19 guidelines) का सही तरीके से (FIR against CM Bhupesh Baghel in Noida) पालन नहीं किया.



आपको बता दें कि, रविवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh cm Bhupesh Baghel) कांग्रेस पार्टी की नोएडा विधानसभा की प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक (Noida Congress candidate pankhuri pathak)के लिए प्रचार कर रहे थे. इस दौरान वह डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से वोट देने की अपील कर रहे थे. यहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर कैंपेन भी किया. पुलिस ने भूपेश बघेल के खिलाफ कोविड-19 नियमों के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस की ओर से कहा गया है कि प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई नियमों को तोड़ा गया. जिसकी वजह से यह कार्रवाई की गई है.

इस मामले में गौतमबुद्धनगर कमिश्नरी (Gautam Buddha Nagar Commissionerate) की मीडिया सेल ने जानकारी दी है. जिसके तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य लोगों के खिलाफ थाना सेक्टर-113 में केस दर्ज किया गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.