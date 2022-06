रायपुर: रायपुर नगर निगम आयुक्तों को सुबह 6:00 बजे फील्ड पर निकलने का निर्देश जारी किया गया (Instructions to Raipur Corporation Commissioner to leave field in morning) है. यह निर्देश नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से जारी किया गया है. दरअसल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मानसून से पहले शहरों की व्यवस्था सही करने के निर्देश दिए है.

उन्होंने कहा कि जल भराव से बचाव के लिए आवश्यक तैयारी करें. बाढ़ नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे काम करने की बात कही गई है. निगम आयुक्तों को रोज सुबह 6 बजे फील्ड पर भी दिखने के निर्देश दिए गए है. मुख्यमंत्री के आदेश से निगम आयुक्तों की उच्च स्तरीय बैठक हो रही है. यह बैठक नगरीय प्रशासन सचिव ले रही है.

यह भी पढ़ें: ओपी चौधरी पर सीएम नाराज: "2 साल पुराना वीडियो अपलोड कर कहेंगे कि 2022 का है तो यह अपराध है"

बरसात से पहले किया गया सतर्क: बता दें कि हर साल बरसात के दिनों में कई जगहों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. कई नदी-नाले उफान पर आ जाते हैं, जिस वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है. कई बार जनधन की हानि भी होती है. यही वजह है कि इस बार सरकार बरसात को लेकर सतर्क है. संबंधित विभागों को बरसात के पूर्व सारे इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं. इन्हीं तैयारियों को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग की आज एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है.