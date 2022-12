रायपुर: शहर के माना थाना क्षेत्र में साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले 14 साल के नाबालिग अपचारी बालक ने दुष्कर्म की कोशिश की. बच्ची की मां ने थाने में शिकायत की है कि उसकी बच्ची रविवार की शाम करीब 4 बजे पड़ोसी के घर खेलने गई थी. बच्ची को जब बुलाने के लिए आवाज लगाते हुए पड़ोसी के घर गई, तो देखा बच्ची के हाथ में अंडरवीयर था. घर बुलाकर पूछताछ की तो बच्ची ने बताया कि उसके साथ पड़ोस में रहने वाला अपचारी बालक अनाचार करने की कोशिश कर रहा (Tried to rape innocent in raipur) था. आवाज सुनकर अपचारी बालक छुप गया था. Raipur crime news



क्या कहते हैं अफसर: इस मामले को लेकर माना सीएसपी कल्पना वर्मा ने बताया कि "प्रार्थी ने शिकायत की है कि उसकी साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ अनाकृत करने की कोशिश की गई है. प्रार्थी के शिकायत के आधार पर 14 वर्षीय नाबालिग अपचारी बालक को हिरासत में लिया (Accused minor arrested for Tried to rape innocent) गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है."