रायपुर: छत्तीसगढ़ में बोर्ड के एग्जाम 1 मार्च से शुरू हो जाएंगे. जिससे पहले ही 10 जनवरी को प्रयोजन परीक्षा ली जाएगी. 10th 12th practical exam start from 10th January जिसे किसी भी परिस्थिति में 31 जनवरी तक पूरा करना होगा. इस बार प्रायोगिक परीक्षा में निरीक्षक को मंडल चयन कर भेजेगा. raipur news update वहीं यदि स्कूल अपने स्तर पर एक्सटर्नल परीक्षक नियुक्त करता है. तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी. इसके अतिरिक्त प्रायोगिक परीक्षा का आंतरिक मूल्यांकन स्कूल स्तर पर किया जाएगा. Chhattisgarh Board of Secondary Education कोरोना काल की वजह से विद्यार्थियों की परीक्षा प्रक्रिया में काफी ढिलाई दी गई थी. ऑनलाइन एग्जाम लिया जा रहा था. जिसमे निगरानी के लिए कोई कड़ी व्यवस्था नहीं थी. लेकिन अब शिक्षा मंडल सारे नियमों को कड़ाई से फॉलो कर रहा है.



10 फरवरी तक मंडल के पोर्टल में दर्ज हो जाएगा डाटा: प्रायोगिक और प्रयोजन कार्य के अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि 10 फरवरी तक मंडल के पोर्टल में दर्ज कर दी जाएगी. 10th 12th practical exam start from 10th January गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा साल 2022-23 के टाइम टेबल आ गए हैं. Chhattisgarh Board of Secondary Education छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से 12वीं और 2 मार्च से दसवीं की बोर्ड परीक्षा होगी. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने टाइम टेबल जारी किया है. raipur news update छत्तीसगढ़ बोर्ड का दसवीं कक्षा का टाइम टेबल विस्तार से देखने के लिए आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं. यहां मुख्य विषयों की तारीख दी हुई है.

यह भी पढ़ें: PRSU परिसर में चौपाटी निर्माण के विरोध में BJP, सांसद सरोज पांडेय ने सीएम से की ये मांग

इस साल एग्जाम में 100 फीसदी सिलेबस: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल(CGBSE) इस साल 100 फीसदी सिलेबस के साथ एग्जाम लेगा. 10th 12th practical exam start from 10th January ऐसे में वे बच्चे जो पहली बार बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं. Chhattisgarh Board of Secondary Education उनके मन में बोर्ड परीक्षा का डर है. Fear of examination in board examinees भले ही बच्चे साल भर स्कूल गए हो लेकिन परीक्षा में राइटिंग स्किल और तैयारी को लेकर अब भी उनके मन में कई सवाल हैं.