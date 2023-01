BJP के हड़ताल में सांसद सरोज पांडेय हुईं शामिल

रायपुर: राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने कहा कि "आज जनप्रतिनिधि सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं. BJP protesting against construction of Chowpatty आज छेरछेरा का पवित्र त्यौहार है. मैं मुख्यमंत्री और शहरी निकाय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि आज जिन मांगों को लेकर जनप्रतिनिधि प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्हें जल्द पूरा करें. मैं चौपाटी हटाए जाने का समर्थन करती हूं. शैक्षणिक संस्थान परिसर में यह नहीं होना चाहिए. आज इस बात की अपेक्षा करती हूं. MP Saroj Pandey joined the strike कि इस छेरछेरा के महादान पर्व के अवसर पर यह सरकार महादान करते हुए इस धरना को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगी चौपाटी यहां से हटाई जाएगी."



"Smart City के पैसे से चौपाटी का हम विरोध करते हैं": राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने आगे कहा कि "किसी भी शिक्षण संस्थान में वहां के बच्चों के लिए कैंटीन होती है. तो वह परिसर के अंदर होती है. शैक्षणिक परिसर में चौपाटी जैसी व्यवस्था कहीं देश पर लागू नहीं है. BJP protesting against construction of Chowpatty शिक्षण संस्थान के सामने चौपाटी बनाई जा रही है तो यह स्पष्ट है जो बच्चे अपना भविष्य बनाने यहां संवारने आते हैं. Smart City के पैसे से चौपाटी बनाने का हम विरोध करते हैं. Chowpatty in PRSU campus भाजपा के तमाम कार्यकर्ता आज इसी बात के विरोध में धरने पर बैठे हैं. Raipur Smart City Limited से हम यह जानना चाहते हैं कि क्या चौपाटी बनाने का फंड दिया गया. वह इस स्थल पर भी है.MP Saroj Pandey joined the strike अगर नहीं है तो स्मार्ट सिटी की राशि का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है."



"चौपाटी बनाने से व्यवस्था बिगड़ेगी": राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने आगे कहा कि "शैक्षणिक संस्थान के बाहर चौपाटी बनाई जाएगी वहां व्यवस्थाएं बिगड़ेगी. BJP protesting against construction of Chowpatty मैं भी महापौर रह चुकी हूं. शहर के अंदर किस तरह के विकास कार्य होने चाहिए. इन सभी चीजों की प्लानिंग होती है. शहर के अंदर जो विकास की बात होती है.Chowpatty in PRSU campus उसमें सभी बातों को भी ध्यान रखा जाता है. कहां पर चौपाटी बननी चाहिए कहां शिक्षण संस्थान के कार्यालय होनी चाहिए. MP Saroj Pandey joined the strike इन सभी व्यवस्थाओं को ध्यान रखकर एक शहर का स्वरूप बनाने का काम होता है. शिक्षण संस्थान के सामने चौपाटी बनाया जा रहा है यह कैसी सोच है. किस प्रकार के भावना के साथ आप इसे अंजाम दे रहे हैं. यह समझ से परे है."