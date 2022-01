रायगढ़: हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस की सरकार आने पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कही (Bhupesh Baghel announcement on cylinder price in Uttarakhand) है. तब से छत्तीसगढ़ में भाजपा महिला मोर्चा आक्रोशित है. इस कड़ी में आज रायगढ़ भाजपा महिला मोर्चा ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रायगढ़ के रामनिवास चौक में किया (slogans against Bhupesh Baghel on cylinder price in Chhattisgarh).

रायगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा का सिलेंडर के दाम को लेकर प्रदर्शन

रायगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा ने भूपेश बघेल के खिलाफ की नारेबाजी

प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कहा कि भूपेश बघेल ने उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार आई तो 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही (Bhupesh Baghel on cylinder price in Chhattisgarh ) है. छत्तीसगढ़ में सिलेंडर एक हजार में मिल रहा है. यह दोहरी राजनीति कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कांग्रेस की सरकार छल कर रही है. भाजपा की महिला मोर्चा ने रायगढ़ से रामनिवास चौक पर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया.

सीएम मुर्दाबाद के लगाए नारे

धरने के दौरान महिला मोर्चा ने भूपेश बघेल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए. इनका कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल कर रही है. उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार आने पर 500 रुपये में सिलेंडर दिए जाने की बात कह रही है. छत्तीसगढ़ में 1000 रुपये में सिलेंडर दिया जा रहा है. यह प्रदेश की गरीब जनता के साथ दोहरा चरित्र है, जिसकी हम निंदा करते हैं. धरने के दौरान भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष सुषमा खलखो ने कहा कि उत्तराखंड में 500 रुपये का सिलेंडर और छत्तीसगढ़ में 1000 रुपये में, यह उचित नहीं है. कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता को तो ठगा ही है, अब उत्तराखंड में भी ठगने को गए हैं.