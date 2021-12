नारायणपुर: देश के आकांक्षी जिलों में सामाजिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज की गई प्रगति के आधार पर नीति आयोग द्वारा रैंकिंग की गई. आकांक्षी जिलों के अक्टूबर 2021 की डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर जिला ने वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास में दूसरा स्थान हासिल किया (NITI Aayog aspirational districts) है.

24वें स्थान पर नारायणपुर जिला

स्वास्थ्य और पोषण, वित्तीय समावेश और कौशल विकास, आधारभूत अधोसंरचना के मानकों में सुधार आने से डेल्टा रैंकिंग की कम्पोजिट स्कोर में नारायणपुर जिला का 24वां स्थान (Narayanpur District ranks 24th in the Composite Score of Delta Ranking) रहा. देश में नारायणपुर जिला वित्तीय समावेश व कौशल विकास में दूसरे नंबर पर रहा. स्वास्थ्य व पोषण में 47 वां स्थान, शिक्षा में 71वां, कृषि में 61वां, आधारभूत संरचना में 98वां स्थान डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर जिला को दिया गया (Narayanpur included in 112 aspirational districts of NITI Aayog) है.

कलेक्टर ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों का जताया आभार

कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू (Collector Dharmesh Kumar Sahu) ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों का आभार जताया है. उन्होंने कहा है कि जिले के लिए यह एक बड़ी खुश-खबरी है. जिले के प्रगति की दिशा में एक ठोस शुरुआत है. जनकल्याण के कार्यों की गति को बरकरार रखा जाएगा.

नीति आयोग ने जारी की देश के 112 जिलों की रैंकिंग

5 वर्गों के विभिन्न मानक बिन्दुओं पर नीति आयोग ने देश के 112 जिलों की रैंकिंग जारी की है. नीति आयोग विकास के विभिन्न मापदण्डों के आधार पर देश के सर्वाधिक सुधार वाले आकांक्षी जिलों की रेंकिंग जारी करता है. अक्टूबर 2021 की डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर जिला ने देश में 24 वां स्थान हासिल किया. वहीं वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास में पूरे देश में द्वितीय स्थान रहा.