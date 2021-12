मुंगेली: हम एक शब्द हैं तो मां पूरी भाषा, मां की बस यही है परिभाषा. मां समर्पण, अपनी ममता और सेवा भाव के लिए धरती पर भगवान के रूप में जानी जाती हैं. तभी तो उन्हें जीवनदायिनी कहा जाता है. लेकिन मुंगेली के लोरमी इलाके में इंसानियत और मां की ममता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने (Dogs rescued newborn in Lormi Mungeli) आई है. दरअसल जिले के सारिसताल गांव में ठिठुरन भरी ठंड के इस मौसम में एक नवजात बच्ची को लावारिस हालत में एक कुत्ते और उसके चार छोटे बच्चों के बीच छोड़ (Dogs saved life of a newborn girl in Mungeli) दिया गया.

कुत्तों ने पेश की मिसाल

लेकिन ऊपरवाले को कुछ और ही मंजूर था. नतीजा यह हुआ कि जहां इंसानियत ने दम तोड़ दिया, वहां एक कुत्ते ने इंसानियत को बखूबी आईना दिखाया और सेवा भाव की अनूठी मिसाल पेश की. रातभर नवजात बच्ची उन कुत्तों के बीच ही रही, लेकिन उन कुत्तों ने उसे एक खरोंच तक नहीं आने दी. और वह नवजात बच्ची उन्हीं के बीच अपना जीवन तलाशती रही. ये वीडियो अपने आप में इंसान और बेजुबान जानवरों के बीच का फर्क बयां कर रहा है...

ये है पूरा मामला

लोरमी के सारिसताल गांव (Saristal village of Lormi) में गांव वालों को पैरावट के पास एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में पड़ी मिली. जहां नवजात बच्ची मिली, उस जगह पहले से एक कुत्ता और उसके 4 बच्चे मौजूद थे. लेकिन हैरान करने वाली बात ये रही कि इन कुत्तों ने ही रात भर नवजात की रखवाली की, उसे एक खरोंच तक आने नहीं दी.

यह भी पढ़ें: विधायक छन्नी साहू के पति चंदू साहू पर मारपीट का आरोप, पीड़ित ने की आरोपी के गिरफ्तारी की मांग

फिलहाल स्वस्थ है नवजात

लोरमी इलाके में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बावजूद नवजात बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है. अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि नवजात को रात में लाकर कौन छोड़ गया था. फिलहाल बच्ची स्वस्थ है.

बाल कल्याण समिति ने नवजात को दिया नया नाम

ग्रामीणों ने नवजात बच्ची के मिलने की सूचना लोरमी थाना को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को स्वास्थ्य परीक्षण कराकर चाइल्ड लाइन मुंगेली (Child Line Mungeli) लेकर गये. बाल कल्याण समिति द्वारा चलाए जा रहे चाइल्ड लाइफ परियोजना (Child life project) ने बच्ची का नाम आकांक्षा रखा है. अब ये समिति ही तय करेगी कि बच्ची कहां रहेगी. फिलहाल पुलिस बच्ची के परिजनों को तलाश रही है.

सुबह 11 बजे पैरावट में नवजात बच्ची को देखा : मुन्नालाल

स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि मुन्नालाल पटेल ने बताया कि हम काम के लिए बाहर आए थे. तब सुबह 11 बजे हमने देखा कि पैरावट में एक नवजात बच्ची है. वह कुत्तों के बीच है. फिर स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी. इसके बाद उसे अस्पताल लेकर गए. फिर बच्ची की सूचना पुलिस को दी गई. मां ने बच्ची को कुत्तों के बीच छोड़ दिया था.

नवजात बच्ची को चाइल्ड लाइन में कराया गया भर्ती : एसआई चिंताराम

एसआई चिंताराम ने बताया कि पैरावट में कुत्तों के बीच एक महिला ने बच्ची को रात में छोड़ दिया. लड़की की उम्र एक दिन का है. बच्ची का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उसे चाइल्ड लाइन में भर्ती कराया गया है.