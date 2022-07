कोरिया : जिले के पोड़ी थाना अंतर्गत जीएम कॉम्प्लेक्स के कॉलोनी में कुछ अज्ञात लोगों ने सेंट्रल बैंक मैनेजर के घर के बाहर खड़ी कार से चोरी की (Theft by breaking the window of a bank manager car in Koriya) है.चोरों ने वाहन का पत्थरों से शीशा तोड़कर रखा हुआ सामान और 25 हजार कैश ले गए. पोड़ी पुलिस मामला दर्ज कर अज्ञात लोगों की तलाश में जुटी (Podi police station of Koriya district) है.

बैंक मैनेजर की कार का शीशा तोड़कर चोरी

पोड़ी सेंट्रल बैंक मैनेजर (Theft by threatening Podi central bank manager) ने बताया कि ''बीती रात जब हम लोग घर में सो रहे थे उस दौरान घटना को अंजाम दिया गया है. सुबह उठकर देखें तो हमारी कार के कांच टूटे हुए थे और कार में रखे सामान, कागजात और 25 हजार रुपए कैश अज्ञात लोग ले गए हैं. कुछ लोगों द्वारा मुझे धमकी भी दी जा रही थी. उन लोगों पर शक भी है कि उन्हीं लोगों ने ऐसा किया है. वहीं मुझे इस तरह की घटना को अंजाम देकर डराना चाहते हैं पोड़ी थाने में मामला दर्ज कराया है.''

पुलिस ने तफ्तीश की शुरु : पोड़ी थाना प्रभारी सुनील सिंह बताया कि '' बैंक मैनेजर ने थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई है कि i20 कार को क्षतिग्रस्त किया गया. कुछ कागजात और कैश चोरी कर ले गए हैं. मामले में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 379, 427 अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस तलाश में जुट गई है.