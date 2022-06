कोरिया : जिले के पोंड़ी थाना अंतर्गत दो अलग-अलग मामलों के फरार 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया (Koriya police arrested three accused) है. मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी पोंडी सुनील सिंह ने बताया कि ''अपराध धारा 452 294 323 506 34 भादवि के तहत प्रार्थी अनिल कुमार यादव निवासी पोड़ी के घर में घुसकर गाली गलौज कर मारपीट के बाद आरोपी सनी साहनी और अमित कुमार यादव घटना के बाद फरार हो गये थे. प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर आरोपियों की पता तलाश की जा रही थी. इसी तरह अपराध धारा-294, 506,324,327 एवं 25 आर्म्स एक्ट मे आरोपी पुष्पराज एक्का 8 जून 2022 को अपने पिता रामसाय को तलवार नुमा गड़ासा से मारपीट कर फरार हो गया था.''

दोनों प्रकरणों में गिरफ्तारी : पुलिस के मुताबिक ''दोनों प्रकरणों में फरार आरोपियों की तलाश की जा रही थी. पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर(Superintendent of Police Prafulla Kumar Thakur) के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक पी. पी. सिंह के मार्गदर्शन में टीम बनाकर घर में घुसकर मारपीट के फरार आरोपी सनी और अमित कुमार यादव को गिरफ्तार किया (Two arrested for assault in koriya) गया .वहीं दूसके केस में पिता को गड़ासा से मारपीट करने के प्रकरण के आरोपी पुष्पराज एक्का (Arrest in the case of deadly attack in koriya) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.