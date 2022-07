कोरिया : जिले में एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां एक दबंग ग्रामीण ने न सिर्फ सरकारी स्कूल की जमीन का पट्टा बनवा लिया बल्कि स्कूल के बगल में खेती भी शुरू कर दी (farming on school land in koriya) है. अब कांग्रेस के दिग्गज नेता अनिल जायसवाल के साथ सरपंच और अन्य ग्रामीणों ने इसकी शिकायत थाना प्रभारी से की है. ग्रामीणों ने अपनी शिकायत में बताया है कि पीपरडाड ग्राम पंचायत बरदिया तहसील पटना (Pipardad Gram Panchayat Bardia Tehsil Patna), विकास खण्ड बैकुन्ठपुर के शासकीय पूर्व माध्यमिक पीपरड़ाड़ के स्कूल भवन और बाउंड्री के भीतर की भूमि का खसरा नंबर 118 है. जो शासकीय भूमि है. इसे वर्ष 2005-06 में मिडिल स्कूल भवन का निर्माण शासन के द्वारा किया गया था. जिसका लोकार्पण 2006-07 में हुआ था. इस भूमि में सामुदायिक भवन, मध्यान भोजन कक्ष, अतिरिक्त कक्ष, आहाता निर्माण, हैंंडपम्प खनन और खेल मैदान है. बच्चे इस स्कूल में अध्ययन करते हैं.

स्कूल की भूमि पर कब्जा : इस भूमि पर देवचन्द ने अवैध रूप से पट्टा ऋण पुस्तिका बनवा लिया (Possession of land by making fake lease in Koriya) है. जनपद पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल जायसवाल ने कहा कि ''यदि उक्त व्यक्ति ने जब शाला भवन और आहाता का निर्माण कराया जा रहा था तो निर्माण के समय क्यों मना नहीं किया . इस व्यक्ति का इस भूमि पर कब्जा ही नहीं था.अब यदि उक्त व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर खेती या निर्माण कार्य किया जाता है तो हमारे बच्चे पढ़ने खेलने कहां जाएंगे. इनका भविष्य अंधकारमय हो जायेगा.

सरकारी रिकॉर्ड में है जमीन : गांव के सरपंच ने बताया कि शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 119 और 121 है. जो छत्तीसगढ़ शासन के रिकॉर्ड में है. इस भूमि पर उस व्यक्ति के द्वारा वर्तमान में जोताई करवाकर फसल बोया गया है. खसरा क्रमांक 118 जिस पर वर्तमान में शाला भवन और आहाता निर्माण किया गया (Patwari accused of complicity in Koriya) है. लेकिन इसी जमीन को जोतवाकर फसल बोया गया है.इन सभी भूमि के संबंध में निवेदन पत्र तहसीलदार पटना को दिया गया था. तहसीदार के द्वारा हल्का पटवारी सुषमा साहू को जांच प्रतिवेदन, पंचनामा तैयार करने हेतु आदेशित किया गया था.पटवारी के उक्त भूमि पर आकर उपस्थित ग्रामवासी के समक्ष जांच प्रतिवेदन पंचनामा तैयार कर तहसील कार्यालय पटना में जमा करने को कहकर ले गई. लेकिन पटवारी ने जांच प्रतिवेदन जमा नहीं किया है. इससे प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति ने सांठ-गांठ कर मामले को दबा दिया है. इस कारण कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है.ग्रामीणों ने अब जांच के बाद जल्द जमीन को कब्जा मुक्त करने की मांग की है.