कोरिया : चिरमिरी के शासकीय लाहिड़ी महाविद्यालय (Government Lahiri College of Chirmiri) के पुस्तकालय से कई हजार पुस्तक चोरी हो जाने को लेकर जहां शासन प्रशासन के ऊपर कई प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं. वहीं पूर्व विधायक एवं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अब अपील की है. पूर्व विधायक ने शासन प्रशासन से चोरी हुई पुस्तकों को जल्द बरामद करते हुए पुस्तकों को खोज निकालने को कहा है. वहीं पुस्तकें नहीं मिलने पर आंदोलन की बात की गई है.



कब हुईं किताबें चोरी : आपको बता दें कि कोरिया जिले के शासकीय लाहिड़ी महाविद्यालय पुस्तकालय से हजारों पुस्तकें चोरी होने का मामला इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा (No clue of books worth crores stolen ) है. पूर्व विधायक एवं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल (Former MLA Shyam Bihari Jaiswal) ने लाइब्रेरी का दौरा किया.इस दौरान उन्होंने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर पुलिस से किताबें बरामद करने को कहा .

कितनी पुरानी थीं किताबें : गौरतलब हो कि पुस्तकालय ब्रिटिश काल (British books stolen from Lahiri Mahavidyalaya) की पुस्तकें से लेकर अन्य कई अनमोल पुस्तकें चोरी हो गई हैं. पूरा पुस्तकालय से पुस्तकें चोरी होने का मामला थाना चिरमिरी में दर्ज किया गया है. थाना प्रभारी कमलकांत शुक्ला और उनकी टीम पुस्तकालय में भी चोरी पर सतत निगरानी करते हुए जांच में जुटी हुई हैं. अब देखना यह होगा कि पुस्तकालय में हुई चोरी के आरोपियों तक पुलिस कब और कैसे पहुंच पाती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा.