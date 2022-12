कांकेर: Turn of results in Bhanupratappur by election भानुप्रतापपुर उपचुनाव में 5 दिसंबर को मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई. यहां मुकाबला त्रिकोणीय कहा जा रहा है. लेकिन मेन फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है. सोमवार को मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदान कर्मी वापस लौटे. सभी चुनाव बूथ से ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है. सभी 256 मतदान दलों के पहुंचने के बाद स्ट्रॉन्ग​​​​​​​ रूम को सुरक्षा अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में सील किया गया है.Preparation for counting in Bhanupratappur

भानुप्रतापपुर उपचुनाव में मतगणना की तैयारी पूरी

तीन लेयर की सुरक्षा में होगी मतगणना: भानुप्रतापपुर में थ्रीलेयर सुरक्षा के बीच मतगणना होगी. सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं. जिला उप निर्वाचन अधिकारी धनंजय नेताम ने बताया कि तीन लेयर की कड़ी सुरक्षा के बीच सभी ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है. मतगणना लगभग 19 राउंड चलेगी. by election Preparation for counting of votes

भानुप्रतापपुर का दंगल

भानुप्रतापपुर में काउंटिंग स्थल किले में तब्दील: भानुप्रतापपुर में काउंटिंग स्थल को किले में तब्दील कर दिया गया है. काउंटिंग का काम शासकीय पीजी कॉलेज में 8 दिसंबर की सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा. सभी उम्मीदवारों के ऐजेंट की मौजूदगी में ईवीएम खोला जाएगा और फिर मतगणना शुरू होगी. उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे.

ये भी पढ़ें: Bhanupratappur by election : कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने मतदान केंद्रों का लिया जायजा

आठ दिसंबर को आएंगे नतीजे. भानुप्रतापपुर की जनता ने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है. अब आठ दिसंबर को नतीजे आएंगे. तब पता चलेगा कि भानुप्रतापपुर के दंगल में किसका मंगल हुआ है. सोमवार की हुई वोटिंग की बात करें को इस बार भानुप्रतापपुर में 71 फीसदी से ज्यादा वोटिंग हुई है. Bumper voting in Bhanupratappur



उपचुनाव के लिए मैदान में थे 7 उम्मीदवार: भानुप्रतापपुर विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं. जिसमे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ब्रम्हानंद नेताम, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सावित्री मनोज मण्डावी, गोंडवाना गणतंत्र पाटी के घनश्याम जुर्री , राष्ट्रीय जनसभा पार्टी के डायमंड नेताम , आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया के शिवलाल पुड़ो, निर्दलीय उम्मीदवार अकबर राम कोर्राम और दिनेश कुमार कल्लो का नाम शामिल है.