कांकेर: शहर के गौरवपथ मार्ग पर एक बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई है. इस सड़क हादसे में दर्जन भर यात्री घायल हो गए हैं. सामने से आ रही एक ऑटो को बचाने के प्रयास में बस चालक ने नियंत्रण (Bus collided with truck while trying to save auto) खो दिया. जिसकी वजह से बस सीधे ट्रक से जा टकराई. सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है. जिसमे दो लोगो के सिर में गम्भीर चोट लगी है, बाकी यात्रियों को मामूली चोट लगी है

पुलिस ने सड़क से वाहनों को हटवाया: भानुप्रतापपुर से कांकेर आ रही बस गौरवपथ मार्ग के पास पहुंची थी. इसी दौरान सामने से एक ऑटो आ गई. जिसे बचाने के प्रयास में बस चालक ने स्टेयरिंग घुमा दिया. जिससे बस सामने चल रही ट्रक से जा टकराई. हादसे में सामने की तरफ बैठे यात्री घायल हुए हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल कराया है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

वाहनों की रफ्तार पर लगाम नहीं: जिले में आए दिन इस तरह के सड़क हादसे होते रहते हैं. बावजूद इसके यात्री बस चालक वाहनों की रफ्तार पर लगाम नहीं रखते हैं. जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है. कांकेर यातायात विभाग से मिली जानकारी के अनुसार "जनवरी 2022 से जुलाई 2022 तक 7 महीने में 197 सड़क दुर्घटना हुई है. जिसमें 104 लोगों की मौत हुई. वहीं इन हादसों में 268 लोग घायल हुए हैं.