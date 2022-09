कांकेर : कोतवाली पुलिस ने सोशल साइट में युवती की आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने की धमकी देकर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया (Accused arrested after blackmailing rape in kanker) है.थाना प्रभारी शरद दुबे ने बताया कि '' कांकेर कोतवाली अंतर्गत एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी जोगेंद्र कोरेटी ने उससे जान पहचान बनाई.इसके बाद उससे मोबाइल के माध्यम से बाते करने लगा.इसी दौरान युवक ने युवती को प्यार के झांसे में ले लिया. युवती भी कुछ महीनों बाद युवक की बातों में भरोसा करने लगी. फिर शुरु हुआ वीडियो कालिंग का खेल जो युवती के लिए मुसीबत का सबब बन (obscene video viral in Kanker) गया.

वीडियो कॉल रिकॉर्ड करके धमकी : जोगेंद्र ने युवती को अपनी बातों में पूरी तरह से फंसा लिया. इस दौरान युवक युवती से वीडियो कॉल में बात करने लगा. युवक ने युवती की इस दौरान अश्लील क्लिप अपने मोबाइल में एप के माध्यम से रिकॉर्ड कर ली.इस बात की जानकारी युवती को नहीं थी.

मिलने के लिए बनाने लगा दबाव : इसके बाद जोगेंद्र ने युवती को मिलने के लिए बुलाया. लेकिन युवती ने इनकार कर दिया. कई बार इनकार करने के बाद युवक ने युवती को उसके द्वारा रिकॉर्ड की गई अश्लील क्लिप भेजी. ये क्लिप देखकर युवती डर गई. जोगेंद्र ने युवती से कहा कि यदि वो मिलने नहीं आएगी तो क्लिप को सोशल मीडिया में वायरल कर देगा. डर के कारण युवती ने युवक से मिलने के लिए चली गई.

युवक ने किया दुष्कर्म : जोगेंद्र ने युवती को अपनी बताई जगह पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान भी युवक ने युवती का वीडियो और फोटो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. जब दोबारा युवती ने जोगेंद्रे से मिलने से मना किया तो उसने पीड़िता की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर (obscene video viral in Kanker) दी. जिसकी शिकायत के बाद आरोपी को पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ रेप और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड में जेल दाखिल किया गया है.