कवर्धा :लोग अपने खून-पसीने की कमाई को बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए बचाते हैं.जिसके लिए लोग बैंक या किसी बीमा कंपनी का सहारा लेते हैं.लेकिन अब बीमा कंपनी के एजेंट भी लोगों को चूना लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया (LIC agent fraud in Kawardha) है. कवर्धा सीटी कोतवाली में. जहां एलआईसी एजेंट मुकेश साहू ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर कवर्धा के सामनापुर मार्ग मे रहने वाले दिलीप झारिया और उसके परिवार के अन्य लोगों से एलआईसी प्रीमियम राशि में हेरफेर कर (Arrest in LIC agent fraud case in Kawardha) दिया.

कवर्धा में एलआईसी एजेंट धोखाधड़ी केस में अरेस्ट

क्या है पूरा मामला : एलआईसी एजेंट मुकेश साहू ने अपने साथी के साथ मिलकर लगातार तीन सालों से प्रार्थी को फर्जी रसीद थमा रहा था.पीड़ित ने जब रसीद के जरिए एलआईसी दफ्तर में संपर्क किया तो फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया.क्योंकि पीड़ित को साल 2021 में एलआईसी का बोनस आना था.लेकिन वो बोनस नहीं आया. इस मामले में आरोपी ने ढाई लाख रुपए की राशि का गबन किया है.

कैसा खुला राज : पीड़ित को जब पैसों की जरुरत हुई तो वो एलआईसी ऑफिस गया.लेकिन उसे जानकारी मिली कि दो साल से उसका प्रीमियम जमा नहीं हो रहा है.ये सुनकर प्रार्थी के होश उड़ गए.क्योंकि उसके पास पिछले तीन साल की रसीद थी.जब प्रार्थी दिलीप ने एलआईसी दफ्तर में रसीद की जांच कराई तो वो फर्जी निकली.इसके बाद एजेट मुकेश साहू से पीड़ित ने पैसों की मांग की. लेकिन मुकेश ने कुछ दिनों की मोहलत लेकर पैसे जमा करने की बात कही. विश्वास पर दिलीप ने शिकायत नहीं की.लेकिन चार महीने बाद जब पैसे जमा नहीं हुए तो पीड़ित ने पुलिस (Kawardha City Kotwali case) के सामने सारा मामला दर्ज करा दिया.

ये भी पढ़ें -कवर्धा में महिला चोर गिरोह की दो सदस्य गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट : पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आरोपी एलआईसी एजेंट और उसका सहयोग संजय झारिया को गिरफ्तार कर लिया ( Life insurance company agent arrested in Kawardha)है. एजेंट की कार, कम्प्यूटर सिस्टम और अन्य सामान भी पुलिस ने जब्त किए हैं. आरोपियों के खिलाफ धारा 420,406,24 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया है.