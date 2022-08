कवर्धा : जिले में (kawardha news) अवैध अस्पताल और पैथालॉजी लैब वर्षों से फलफूल रहे हैं. समय- समय पर स्वास्थ्य विभाग की टीम इन पर कार्रवाई करती है. मंगलवार को इसी कड़ी मे जिले के पंडरिया ब्लॉक मुख्यालय (two hospitals sealed in pandaria block headquarters) में अवैध तरीके से संचालित नर्सिंग होम रामाकृष्णा हॉस्पिटल , ओम आंनद हॉस्पिटल और 01 लाइफ केयर पैथोलैब को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बंद (Action on illegal hospital and pathlab in Kawardha) कराया. तीनों संस्थाओं में मान्यता प्राप्त एक भी डॉक्टर नहीं पाया गया. जिस पर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने तीनों संस्थानों पर कार्रवाई करते हुए सील कर दिया.

क्यों हुई कार्रवाई : जिला स्वास्थ्य अधिकारी सूजॉय मुखर्जी ने बताया कि किसी भी निजी स्वास्थ्य सेवा संचालित करने के लिए नर्सिंग होम एक्ट के मापदंड का पालन करना आवश्यक है. जैसे कि मान्यता प्राप्त चिकित्सक और वेल ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र,जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रमाण पत्र, भवन अनुज्ञा , अस्पताल परिसर में ब्लू प्रिंट की कॉपी का होना अनिवार्य है. लेकिन यहां कुछ भी नहीं मिला.

काफी दिनों से मिल रही थी शिकायत : पंडरिया में संचालित ओम आंनद हॉस्पिटल,रामाकृष्णा हॉस्पिटल और लाइफ केयर पैथोलैब तीनों संस्थाओं की लगातार शिकायत मिल रही थी. शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तीनों संस्थानों पर चेकिंग की . तीनों जगहों पर मान्यता प्राप्त चिकित्सक नहीं मिले. जो कि नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन है. इस पर कार्यवाही करते हुए तीनों संस्थानों को सील किया गया है.